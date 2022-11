Toni Kroos volvió a poner en duda su futuro: ¿Hora del retiro?

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, confesó que todavía no ha tomado una decisión sobre su continuidad o retirada a final de temporada, y desveló que se mantiene firme en retirarse de blanco y que será en febrero cuando comunicará al club el momento.



“Me encuentro muy bien físicamente, las cosas salen bien en el campo, estoy súper contento y con el resto estoy muy tranquilo. A veces es muy gracioso leer cosas que debo pensar yo, cuando ni yo sé lo que va a pasar”, afirmó.

“Estoy muy tranquilo, ahora en el descanso voy a pensar que puede pasar el año que viene y poco a poco decidiré qué quiero hacer. Lo que siempre he dicho y no ha cambiado es que no voy a ir a ningún lado, no voy a cambiar de club, me voy a retirar en el Real Madrid, pero no sé cuando. Tanto el club como yo estamos muy tranquilos, hablamos y no hay nada nuevo", añadió.



Kroos reconoció que lo tiene hablado tanto con el presidente Florentino Pérez como con su gente de confianza y Carlo Ancelotti, y no siente presión por tomar una decisión final.



"No me van a decir nada mañana porque estamos siempre diciendo que hablamos el año que viene, lo tenemos muy claro y los dos estamos muy tranquilos. Tenemos una relación muy especial de casi ocho años y medio, y no va a cambiar. Lo tengo claro y hablaremos en febrero o marzo como tarde para que no os pongáis nerviosos", bromeó.



"Lo que es seguro es que va a salir todo bien. Nunca pienso en números, quería tener éxito aquí y no es fácil cuando sales de tu país, donde estaba cómodo, salir a un club como el Real Madrid, quería triunfar y aquí solo se consigue jugando bien, ganando títulos como he hecho. No me interesa el número de partidos, me importa como juego y la calidad. Me siento muy bien todavía y veremos qué pasa", sentenció.



