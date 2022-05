Durísima respuesta: explotó por el fichaje caído de Kylian Mbappé

Para nadie era un secreto que el fichaje deseado por Florentino Pérez y el Real Madrid siempre fue Kylian Mbappé. Una novela interminable se protagonizó en dos capitales: París y Madrid. El anhelo más grande del club en este mercado de fichajes de verano terminó en una desilusión enorme por la no llegada del objetivo blanco.

Florentino Pérez simplemente dijo que lamentaba que todo hubiese sucedido así en las últimas semanas, y que lastimosamente no podía cumplir el sueño del joven Kylian Mbappé que deseó jugar en el Real Madrid. Sin embargo, los jugadores se dejan consumir por las ofertas económicas exorbitantes, y Kylian Mbappé fue convencido por un millonario contrato prolongando sus servicios con el PSG hasta el 2025.

Tomás Roncero, periodista español del Diario AS explotó ante la noticia de su no llegada al Real Madrid. En un video, Roncero comentó, ‘bienvenido al club de los futbolistas que son multimillonarios, pero que son unos perdedores frenéticos y vocacionales’ fue el inicio de los testimonios del periodista.

Posteriormente, dijo que el PSG ha sufrido pérdidas exorbitantes a nivel económico por los convencimientos para retener a sus jugadores, pues Kylian Mbappé ganará 100 millones de euros por temporada, una suma enorme. Se dejó llevar por el dinero, ‘Kylian, has perdido la oportunidad de tu vida de ser feliz. Vas a ser inmensamente rico, el futbolista más rico del mundo, el jugador que ha acumulado más posesiones y el hombre aclamado en París y el mejor jugador francés de la historia… no, el más grande no, te están engañando, el más rico sí’.

Criticó la poca valentía que ha tenido Kylian Mbappé en su decisión, cosa que sí tuvieron Michel Platini y Zinedine Zidane, ‘tuvieron la valentía de pasar la frontera. Zidane se fue del Calcio al Real Madrid para ser una leyenda. Platini se fue a la Juve y ahí fue leyenda. Te quedaste con el spa de tu casa en Francia, no me tomes a mal, eso hacen los perdedores’, durísimo dardo a Mbappé.

Volvió a sentenciar la diferencia entre la riqueza y los títulos, ‘cuando tú desde tu lujosísima mansión en París veas al Real Madrid jugar finales de Champions, veas a tu amigo Karim, a Rodrygo, a Vinicius levantar la Champions, al Balón de Oro Benzema’. Adicionalmente, dijo que los logros de la Ligue 1, ganarle al Metz o al Montpellier es poco para ganar el Balón de Oro.

Reiteró nuevamente que será el jugador más rico, pero el más perdedor deportivamente. ‘Los madridistas te teníamos, no solo un recibimiento histórico, sino un monumento en la puerta cerrada del futuro Bernabéu’, mantuvo Tomás Roncero.

Por último, dijo que, aunque el madridismo lo aplaudió, se rindió a sus pies y lo elogió, eso ha quedado en el pasado y próximamente lo que se le vendrán serán pitadas incesantes y abucheos cuando venga a Madrid. ‘Felicidades Kylian por ser tan rico y pobre a la vez’, concluyó Roncero.