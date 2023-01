Tuchel encontraría club: le hace guiños a dos gigantes de España

El panorama de grandes clubes en la liga de España deja a algunos directores técnicos con la posibilidad de analizar opciones. Uno de ellos es Thomas Tuchel que, desde que abandonó de manera sorpresiva al Chelsea cuando cayeron por la mínima diferencia contra el Dinamo de Zagreb en el comienzo de la Uefa Champions League ha decidido no tomar en cuenta las múltiples propuestas que le han hecho a la espera de vincularse con un torneo en el que nunca ha estado.



Tras su paso por la Premier League, el alemán también cuenta con experiencia en la Ligue 1 de Francia con el Paris Saint-Germain y claramente en la Bundesliga, donde dejó buenas sensaciones con el Borussia Dortmund. Con eso en mente, de las grandes ligas le faltaría por dirigir en la Serie A de Italia y LaLiga de España.

Thomas Tuchel está en un parón tras la salida inesperada del Chelsea quien sacó campeón de la Uefa Champions League, tanto así que en el Stamford Bridge todavía lo recuerda, y de hecho, los hinchas han pedido su regreso después de los malos resultados que ha tenido Graham Potter últimamente. Por esta razón, Tuchel podría analizar si llega una nueva oferta de los 'Blues', mientras analiza también otras opciones.



No obstante, la decisión de Thomas Tuchel parece hecha: esperar la posibilidad de llegar a LaLiga, donde ya había tenido acercamientos con rumores que lo ponían cerca del Atlético de Madrid en el peor momento de la temporada para los colchoneros. Seguramente no será ahora, sino que cumplirá su parón y en verano tomará un club desde cero. El alemán apunta a lo grande y analiza el buen momento del Barcelona que se vino recuperando con Xavi Hernández y deleitó a aficionados en la Supercopa de España con una lección al Real Madrid, y el conjunto blanco que sí vive un mal panorama en estos momentos.



El Real Madrid con Carlo Ancelotti perdió en un abrir y cerrar de ojos la cima en LaLiga y perdió también el primer título del 2023 contra su acérrimo rival, el Barcelona. Aunque se logró reponer en la Copa del Rey, la cara que ha mostrado en esta temporada ha estado llena de altibajos, y Thomas Tuchel estaría pendiente de lo que pueda pasar con el futuro del italiano que tiene contrato hasta finales del 2022/23. Tuchel apunta a lo grande y quiere esperar si hay una llamada del club blaugrana que no parece viable por el buen momento de Xavi Hernández.