Ni en fecha Fifa tiene paz: Zidane sufre por la lesión de un referente

Zinedine Zidane recupera un jugador de su plantilla e inmediatamente pierde otros tres. Increíble la mala suerte del francés. Esta vez la fecha FIFA le dio un dolor de cabeza.



El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, se perdió este martes el partido de la selección de Bélgica contra Bielorrusia (8-0) tras levantarse con molestias en el hombro, aunque el seleccionador belga, Roberto Martínez, confió en que el meta esté en forma de nuevo "en dos o tres días" y señaló que no hay "nada de lo que preocuparse".

"Esta mañana ha sentido algo de dolor desagradable en el hombro, probablemente por una mala postura durante la noche, y por eso no ha jugado", explicó Martínez en rueda de prensa tras la victoria de su selección frente a Bielorrusia en el tercer partido de clasificación para el Mundial de 2022.



Martínez señaló que "el plan era que Courtois jugara" y que incluso salió a la rueda de prensa este lunes, pero explicó que "hoy no estaba al 100 %" y optó por dejarle fuera del once inicial por precaución, colocando en su lugar al portero del Brujas Simon Mignolet. "Pero es una de esas lesiones que probablemente le llevará dos o tres días, nada de lo que preocuparse", aclaró el seleccionador.



El técnico español explicó también la ausencia del centrocampista del Atlético de Madrid Yannick Carrasco, que se perdió el tercer partido consecutivo con la selección tras no haberse recuperado del todo de un golpe reciente en el tobillo en un encuentro con el equipo rojiblanco.



"Carrasco entrenó ayer, pero solo se unió al grupo entonces y no sentimos que estuviera completamente en forma para estar en un escenario de partido. Creo que no está aún en forma al 100 %, probablemente le han faltado dos o tres días", abundó.



La selección belga goleó este martes a Bielorrusia y ya es líder en solitario de su grupo con 7 puntos después de que Gales venciese a la República Checa por un gol a cero.