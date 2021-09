LaLiga sacude a España: 'Florentino tiene secuestrado al Barcelona'

Todavía está vivo el recuerdo de la fallida Superliga, con Real Madrid, FC Barcelona y Juventus como sobrevivientes de una victoria rotunda de la UEFA, que supo defender su Champions League.

Pero de esa aventura quedaron lecciones y para Javier Tebas, presidente de LaLiga, la más importante es que Florentino Pérez, máximo jefe de Real Madrid, tiene 'secuestrado' a su colega, Joan Laporta, líder del FC Barcelona.



Tebas hablaba de su relación con el club catalán en el pasado, con Bartomeu como presidente, y ahora con Laporta, y su conclusión era cara: "Con Bartomeu hemos tenido buena relación y mala relación, hasta el punto que FC Barcelona me denunció una vez ante el CSD. Y en las asambleas de los últimos años siempre votaba en contra, junto con el Madrid. Tengo la sensación que en el Barça hay un secuestro psicológico por parte de Florentino y del madridismo, como un complejo de inferioridad", dijo en el diario Sport.



"Laporta usó como argumento que el Barça ya se quedó fuera de la Copa de Europa en los cincuenta, y que no quería que volviera a pasar lo mismo. Eso te lleva al secuestro psicológico del que hablaba, ya lo vi con Bartomeu y lo sigo viendo ahora con Laporta", añadió.



Secuestro es una palabra fuerte pero así lo describe Tebas: "lo que creo es que Florentino es un tipo muy inteligente y que José Ángel Sánchez, su director general, es el más empático del fútbol europeo. Y todo ese glamour y saber hacer, ante alguien que lleva más de diez años sin estar en el mundo del fútbol... Hemos llegado al extremo de que en una comida del Trofeo Joan Gamper ¡estaba Florentino! ¿Quién se lo podía imaginar? No significa que Laporta y Florentino no puedan tener relación, pero el Barça estuvo a favor del acuerdo CVC justo hasta cuando el Real Madrid dijo que no. Blanco y en botella", concluyó.