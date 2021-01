Vendetta de Neymar y González: golpes en la cancha, insultos en redes

PSG ganó la Supercopa de Francia tras superar a Olympique Marsella por 2-1, con goles de Icardi y Neymar (penalti).

Pero un día después parece ser lo menos importante. Al menos para dos de sus protagonistas, resultó más emocionante insultarse en las redes sociales.



Neymar Jr y Álvaro González llevaron sus rencillas de las canchas a las redes sociales tras la celebración del triunfo. Lo primero, en el Parque de los Príncipes, fue evidente cuando el español le propinó un par de entradas muy duras al brasileño, quien no dudó en dedicarle su triunfo al rival.



En sus redes sociales, con millones de seguidores, Neymar escribió: '¿Alvaro rey, verdad?'

De inmediato contestó el jugador del Marsella: "Mis padres me enseñaron a sacar la basura. Vamos, Marsella, siempre".

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours💙 pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

Y ya no pararon más: Neymar le dijo "se olvidó de ganar títulos", González le contestó, con una foto de Pelé y sus tres Copas del Mundo, "estarás a la eterna sombra del rey", y el brasileño contestó: "Y tú a la mía, te hizo famoso, de nada fenómeno", con emojis de risas.



La sucesión de insultos no es nueva pues vale recordar que ambos jugadores protagonizaron un incidente hace un mes, en el que el jugador de PSG acusó a su rival de racismo, investigación que no concluyó en nada. Eso sí, para Neymar, quien armó el alboroto ahora en las redes sociales, parece estar lejos de ser un problema superado.