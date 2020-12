Definidas semifinales para Supercopa de España, masculina y femenina

Entre el 13 y el 14 de enero de 2021 se disputarán las semifinales de la Supercopa de España y este jueves en medio de un sorteo se conocieron los emparejamientos. Además, sortearon las llaves para la misma copa en la rama femenina, donde estará la colombiana Leicy Santos con el Atlético de Madrid.



Las llaves semifinales se jugarán en el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba y La Rosaleda de Málaga, mientras que la final será el 17 de enero en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Supercopa masculina

​

Semifinal 1

Miércoles, 13 de enero en Córdoba

Real Sociedad vs Barcelona



Semifinal 2

Jueves, 14 de enero en Málaga

Real Madrid vs Athletic



¿Cómo se juega?



Este torneo lo disputan los dos primeros clasificados de La Liga de España y los dos finalistas de la Copa del Rey. Rivalizan en un formato de semifinales y posterior final, a un único juego.



Por la temporada 2020/21 jugarán Athletic y Real Sociedad como finalistas de la Copa del Rey; Barcelona y Real Madrid, defensor del título.





Supercopa Femenina

​

Semifinal 1

Levante vs Escuelas de Fútbol Logroño



Semifinal 2

Atlético de Madrid vs Barcelona