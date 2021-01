Todo se complica sin Messi: Barcelona sufre pero avanza en Supercopa

FC Barcelona avanzó a la final de la Supercopa de España con suspenso y con muchas complicaciones tras vencer por penaltis 2-3 a Real Sociedad.

Desde los once pasos, fue todo incertidumbre: le atajó Ter Stegen a Bautista en el primer cobro; al palo cobró De Jong para firmar una noche de un gol pero muchos, muchos errores; volvió a tapar Ter Stegen a Oyarzábal y Dembelé esta vez no falló para adelantar al FC Barcelona; por Real Sociedad falló Willian José al cobrar al palo mientras Pjanic capitalizó el suyo y puso la cuenta 0-2; Merino por fin marcó para el local y se ilusionó cuando Griezmann tiró a la luna su remate; a su turno no falló Januzaj pero tampoco Puig y así ganó el equipo de Koeman. Puig, el rechazado por el DT, lo que son las cosas...



En el tiempo reglamentario se hacía todo más lento, más trabajoso, más difícil sin Messi. Se animaba primero Real Sociedad a los 11, con Isak, y a los 15 respondía el local con una primera aproximación de Dembelé. Todo sin mucho peligro.



Hasta que a los 16 salvaba Ter Stegen ante la carrera de Isak con todo su cuerpo, el mal de siempre de la lenta zaga del FC Barcelona, una vez más expuesto.



Se animaría Braithwaite a los 25 pero encontraba bien ubicado al portero y desperdiciaban Griezmann y al fin todos en Barcelona una buena salida de Dembelé por la izquierda, que se paseó por el área sin llegar a buen puerto.



Hasta que a los 38 se quebró el tedio gracias a De Jong, quien saltó perfecto al cabezazo en el centro de Griezmann, a su vez bien acompañado por un Braithwaite que no los hará pero al menos los imagina. Se irían al descanso y entonces arrancaría otro partido, esta vez sí más parecido a un duelo definitivo de Supercopa.



Arrancaba el dueño de casa con ganas de resolver pronto el juego pero se encontraría con el error del propio De Jong, quien abría mucho la mano en la marca, cometía penalti (revisado en VAR) y Oyarzabal lo cambiaba por gol para el 1-1 a los 50 minutos.



En la siguiente jugada el hombre del partido, el mismo De Jong, pedía un penalti que n le concedían por falta previa, mientras Dembelé se ganaba una amarilla por una falta que Isak desperdiciaba con un tiro libre que cobró de una manera... horrible.



Griezmann perdonó a los 58 en la buena jugada de Busquets y Pedri aparecía por fin en el partido a los 76 con un buen remate de media distancia.



Pero se atasca todo cuando no está Messi y así pasó el tiempo en el 1-1 que obligó al tiempo extra. Tampoco mucho más que decir en ese alargue, más allá del cansancio.



Pasaron casi toda la prórroga sin hacerse daño hasta que a los 106 perdonó Griezmann a Real Sociedad en gran salvada del portero y en la respuesta tuvo Olaryazabal la victoria, pero se le quedó un centímetro atrás la pelota y se lo perdió. Duro pero no tanto como la de Januzaj, a quien nadie pudo para en una carrerón de 35 metros, excepto Ter Stegen, que la sacó de manotazo; o aquella del mismo belga en el tiro libre que arañó el arquero alemán y se estrelló contra el palo. ¡Qué salvada fenomenal!



Bajó el telón, se cobraron los penaltis y así FC Barcelona contó la parte de la historia más feliz para seguir vivo en la Supercopa de España, sin Messi, lo que no es un detalle menor.