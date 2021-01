¡No juega! FC Barcelona pierde a su capitán por lesión en Supercopa

Las sospechas del técnico de FC Barcelona, Ronald Koeman, eran ciertas: en la Supercopa no podrá contar con Lionel Messi.

El argentino no estará en el duelo de este miércoles en la semifinal contra Real Sociedad por problemas físicos.



El diario Sport explicó que el capitán no participó en el último entrenamiento, lo que ya hacía sospechar que no alcanzaría a recuperarse de las molestias que sintió el pasado fin de semana contra Granada, cuando habría un pinchazo en la parte posterior del muslo, que le obligó a pedir el cambio.



Messi espera recuperarse para la final del domingo en caso de que Barcelona consiga clasificarse frente al equipo vasco.



La lesión llega en un mal momento pues, tal como resume la fuente, Messi venía de ser clave en las victorias contra Huesca (0-1), Athletic de Bilbao (2-3) y Granada (0-4), marcando cuatro goles y repartiendo una asistencia.