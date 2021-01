¡Athletic, campeón de Supercopa! Batacazo contra FC Barcelona de Messi

¡Athletic Bilbao gritó campeón! Aunque estuvo siempre abajo en el marcador, aunque parecía agotado y lo perdonaban sobre la hora, aunque todo jugaba en contra, los vascos se dieron el lujo de vencer en la Supercopa de España a FC Barcelona en la final y a Real Madrid en semifinal para quedarse con el anhelado trofeo.

Fue un batacazo pues FC Barcelona, con el regreso de Messi, parecía el candidato más firme, pero un gol agónico llevó a la prórroga y allí fueron letales los hombres del Athletic, que lucharon minuto a minuto por su corona.



Messi desaparecido, doblete de Griezmann, todo parecía ayudar a los de Koeman, que fallaron en zaga, una vez más, y lo pagaron con una dolorosa derrota.



De no ser porque había en juego un título, era un partido para el bostezo: más de media hora de mucha precaución y muy poca ambición y apenas un intento a puerta de Messi, resumen perfecto de ese inicio lento, marcado más por la disciplina del Athletic que otra cosa.



Hasta que se rompió el tedio a los 40 minutos, gracias a un toque de Messi para Jordi Alba, centro que le quedó a Griezmann y de frente al arco no falló el francés para el 1-0 que parecía ideal antes del descanso.

Parecía, porque Athletic, que tampoco aparecía, no dejó celebrar: rápida salida, perfecto pase de Williams para De Marcos y en menos de un minuto la cuenta estaba 1-1.



Para el complemento había polémica a los 56, cuando el centro de Muniaín a Raúl García, que se iba adentro cuando se elevaba el atacante ante la tibia marca del FC Barcelona, se anulaba en la revisión del VAR por una pierna adelantada.



No encajó ya ese golpe el equipo vasco y aprovecharon los catalanes para crecerse, hasta certificarlo en el marcador a los 76, cuando volvieron a juntarse y a celebrar Jordi Alba en el pase y el francés en la definición impecable para el 2-1.



Ya no habría energía en el Athletic para intentar la respuesta y se acercaba más al tercero el equipo de Messi, quien no lucía esta vez, afectado tal vez por la lesión que lo sacó de la semifinal contra Real Sociedad.



Pero perdonó el equipo de Koeman y un minuto antes del final, el recién llegado Villalibre obligó al tiempo extra cuando se elevó a un cobro de costado (una prueba más al gran talón de Aquiles del Barcelona) y atacó la pelota para anotar de cabeza el 2-2. Parecía ya un escenario difícil, pero no: apenas a los 2 minutos del primer tiempo adicional Williams se anotaba una joya, un auténtico golazo en ese remate potente que se estrelló en el palo y se metió en el arco de Ter Stegen, quien no podía hacer nada para evitar el 2-3.

​

Para completar la tristeza y poner un moño a su mal juego, Lionel Messi vio la roja por agredir sin balón a Villalibre. Y así se acabó la final, y Athletic logró su premio y todo fue felicidad en el equipo vasco, que superó palmo a palmo a su rival y justamente salió en la foto con el trofeo.