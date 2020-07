¿Líderes gracias al VAR? Nada de eso, Simeone defendió al Real Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone consideró que el videoarbitraje (VAR) "expone absolutamente todo" y es "más justo con todos" por lo que si a un equipo le pitan más penaltis es "porque está más tiempo en el área rival" y opinó que al Real Madrid "le cobran más penales porque ataca más".



"No tengo ninguna duda de que el VAR es más justo con todos, con los que ganan, porque si te cobran un montón de penales es porque estás mucho más tiempo en el área rival, últimamente hablan del Madrid, está claro que le cobran más penales porque ataca más. Yo creo que el VAR sigue siendo una situación de ajustar, pero que expone absolutamente todo", reflexionó el técnico argentino durante la comparecencia de prensa previa al Celta-Atlético del martes.



El entrenador del Atlético recordó que antes de la implantación del videoarbitraje no tenían "ni la posibilidad de darnos cuenta de algo que se ve" en las repeticiones. "Después son árbitros y son personas las que actúan desde el VAR, se pueden equivocar", agregó.



Preguntado en una segunda ocasión sobre qué le parece que los equipos más importantes se quejen por las decisiones del videoarbitraje, consideró que la herramienta permite ver y aclarar acciones que para el árbitro en el campo pueden ser difíciles de ver por la velocidad del juego.



"El VAR expone claramente algo que podemos ver todos, lo que ve el árbitro esta en la velocidad del juego, es difícil a veces leer bien lo que puede pasar, tener la posibilidad del VAR que otro árbitro con la tranquilidad de verlo en televisión, la gente en su casa lo ve también, nosotros cuando acaba el partido lo revisamos... Así, más claro imposible", argumentó.



"Después está siempre en una persona, que es la que termina decidiendo, que es la gente que está en el VAR, y en función de eso vamos a ser perjudicados o beneficiados, pero ahora nos queda claro cuando es 'offside', cuando la jugada sigue y todos creíamos por la velocidad de la pelota que podía ser penal y no lo es, o cuando vemos una jugada que creíamos que no era penal y lo es, y lo vemos. Lo hacen así y se ve, quedamos más expuestos todos", añadió.