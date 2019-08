No paran las malas noticias en Barcelona: Luis Suárez no se recuperó

Las malas noticias no dan respiro en FC Barcelona. A las dudas por el gris debut en Liga se suman los problemas físicos de jugadores de la talla de Messi, Dembelé y ahora Suárez.

El uruguayo fue 'cazado' por las cámaras de televisión en la terminal de vuelos privados de El Prat, en Barcelona, y confirmó que no estará listo para el duelo del próximo sábado contra Betis.



El jugador tiene problemas hasta para caminar con normalidad, aunque él prefirió el sarcasmo cuando fue abordado por periodistas: "Estoy haciendo que cojeo para las cámaras", señaló.



Lo cierto es que el técnico Valverde no contará con él ni con el francés Dembelé, quien ha sido centro de críticas en las últimas horas no solo por la lesión sino porque no fue fácil ubicarlo para someterlo a pruebas médicas. No hay certeza tampoco sobre el regreso de Messi, ausente en el primer juego de Liga de la temporada.