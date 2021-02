¿Se avecina su salida? Gran tensión de Koeman en rueda de prensa

Ronald Koeman llegó como la gran solución tras la declive generada por Quique Setién, pero hasta ahora la cura va peor que la enfermedad.



El entrenador del FC Barcelona manifestó sentirse “presionado” por los duelos que se avecinan frente al Sevilla (LaLiga y Copa del Rey), debido a que podrían ser la sentencia final de su salida.

"Desde el principio los jugadores mayores han intentado tomar el mando, pero necesitan la ayuda de los demás. Messi lleva 18 goles y los demás atacantes llevan juntos la misma cifra", añadió en este sentido el técnico holandés, que acabó la rueda de prensa antes de tiempo por un problema de sangrado en su nariz.



Antes explicó que, a pesar de enfrentarse dos veces consecutivas al Sevilla, el sábado en Liga y el miércoles en Copa del Rey, no está de acuerdo en que sea una semana crucial porque todos los equipos juegan "partidos importantes y esta semana se enfrentan todos los equipos de arriba".



Aunque admitió que la presión "existe" para el equipo azulgrana, puntualizó que "no existe menos para los otros equipos".



"Ser entrenador del Barça comporta que la presión exista en todos los partidos, si pierdes partidos el culpable siempre es el entrenador, lo acepto y sé cómo funciona", añadió.



La gran novedad de la lista de convocados es Ronald Araujo, que ya está recuperado de su lesión en el tobillo izquierdo. Koeman consideró que "es importante tener gente fuerte y rápida, aunque debe mejorar su juego con balón".



Sobre si el central uruguayo tiene opciones de ser titular ante el Sevilla, el técnico holandés explicó que "todos los que entran en la lista tienen opciones de jugar y el equipo" se decidirá "mañana por la mañana".



Por otro lado, Koeman anunció que no votará en las elecciones a la presidencia del Barça del 7 de marzo porque no es "quien tiene que votar". Según él, debe "esperar y los socios deben decidir".