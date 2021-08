¿Una caricia para James? Zidane sufrió el maravilloso debut de Lamela

Domingo de ensueño para Erik Lamela en territorio español, su nuevo hogar. Sevilla se llevó este domingo los tres primeros puntos de la temporada con un rotundo 3-0, con goles del delantero marroquí Youssef En-Nesyri, de penalti, y dos del centrocampista argentino, en su debut.



El partido disputado este fin de semana en el Sánchez Pizjuán ante el Rayo Vallecano quedó lastrado con la expulsión de su portero, el francés Luca Zidane, hijo de Zinedine, al cuarto de hora de juego. Luca se tuvo que ir a los vestuarios por hacerle penalti al extremo marroquí Oussama Idrissi.

Esa expulsión motivó que el técnico Andoni Iraola sacara al terreno a Stole Dimitrievski en lugar del delantero argentino Óscar Trejo, pero el guardameta macedonio, en frío, no pudo hacer nada ante el lanzamiento de En-Nesyri.



Ya en la segunda parte, Lamela, que había salido tras el descanso, marcó el segundo a los diez minutos de la reanudación y remató el resultado con otro en el 79, lo que sentenció el choque.



Había incertidumbre para conocer la convocatoria que confeccionaba el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, para este primer partido de LaLiga después de que la plantilla viviera la pasada semana un episodio de la covid-19 y, aunque no se informó de los jugadores afectados, el director deportivo sevillista, Ramón Rodríguez 'Monchi', dijo hace unos días que por este motivo habría algunas bajas.



Sí estuvo en el 'once' el central francés Jules Koundé, del que se comenta que existe interés de equipos europeos por sus servicios, y también el central brasileño Diego Carlos, éste sin vacaciones tras proclamarse campeón olímpico en Tokio 2020, pero no estuvieron ni convocados otros como el meta marroquí Yassine Bono, el argentino Lucas Ocampos, el croata Iván Rakitic, Suso Fernández u Óliver Torres.