Sevilla habló fuerte de un jugador: ‘No está, ni se le espera’

Falta muy poco para que culmine el Mundial de Qatar 2022, y regresen la mayoría de las ligas de Europa. Una de esas que está por volver es LaLiga, y en uno de los clubes que aparece con la urgencia es nada más ni nada menos que el Sevilla. El conjunto sevillista corre peligro en la parte baja de la clasificación, y quiere evitar una mancha en su historia: el descenso.

La verdad es que la salida de Julen Lopetegui y la llegada de Jorge Sampaoli de regreso al Sevilla no han podido sacar de la crisis al conjunto ibérico. Todo está acompañado del mal nivel de sus jugadores, pues nadie se salva. Quien intenta hacer algo es Marcos Acuña y Rafa Mir en el ataque. Los sevillanos firmaron a Francisco Alarcón, pero no ha dado la talla tras su paso en el Real Madrid.



Si bien Isco empezó de gran manera su aventura por el Sevilla con goles y con el liderazgo futbolístico en la plantilla, poco a poco, su nivel decayó considerablemente. Se avecina el mercado de fichajes invernal y es en ese momento en el que el club deberá buscar las mejores alternativas para salvarse del descenso que los persigue. Tampoco dejaron una Uefa Champions League buena y tendrán la Europa League como consuelo.



Y es que, el panorama de Isco Alarcón no es para nada bueno. Mientras que el Sevilla juega amistosos en la pretemporada previo al regreso de LaLiga, el malagueño no ha estado en la actividad ni en el plantel del Sevilla que tendrá que apresurarse en el certamen liguero. Además, en Copa del Rey el ex Real Madrid fue sustituido a los 60 minutos por su bajo nivel.



¿Sevilla cometió un error firmándolo? Pues todo parece que su flojo nivel da a entender que no era el indicado. Alguien allegado al club, mantuvo que, “Isco no está… ni se le espera”, así le cierran todas las puertas al malagueño. Su físico ha decaído bastante y el concepto que tenía Jorge Sampaoli parece también haber cambiado, “Isco puede ser un líder y si pone de manifiesto esa calidad nos tiene que dar muchos puntos”, pero la verdad es que no lo ha demostrado con el argentino.



A Isco Alarcón, como a todo el plantel le han llovido varias críticas por el nivel demostrado. Falta poco para que regrese el fútbol en España y es el momento indicado para pensar en salidas y en fichajes mientras que la ventana de transferencias se abre. El ex Real Madrid que llegó de último momento al conjunto sevillista parece estar más lejos que cerca del Ramón Sánchez-Pizjuán.