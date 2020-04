Sergio Ramos, consciente en el Madrid: ' no hay que ser egoístas'

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró, pese a reconocer que está "deseando volver a jugar", que no hay que ser "egoístas" y se debe esperar a que "no haya riesgo de contagio o de futuras recaídas" para regresar a la competición.

“No debemos ser egoístas. La opinión personal de cada uno hay que dejarla al margen y hacer caso a las directrices de Sanidad. Yo estoy deseando volver a jugar y competir. Jugar la Liga, la Champions… y que se terminen las competiciones, porque tengo esa ambición y hambre de cerrar la temporada con algún título. Pero hay que esperar a que la gente que sabe de esto tome las decisiones y siempre que no haya riesgo de contagio o de futuras recaídas”, señaló Ramos en una entrevista concedida a la televisión del club.



En este sentido, el defensa madridista insistió en la que la decisión de la vuelta a la competición hay que "dejarlas en manos de los especialistas". "Estamos a expensas de lo que dictamine el Gobierno. Nos toca esperar, pero ya te digo que me muero de ganas de volver a saltar al Bernabéu, de vestir la camiseta del Real Madrid y de volver a la nornalidad", indicó Ramos



El capitán del Real Madrid confía en que el regreso del fútbol, si es que finalmente la competición puede reanudarse, sirva para "unir" y para "distraer" a la gente en estos momentos. "Espero que el fútbol vuelva a ser lo que ha sido, un deporte que sirva para unir y de distracción para miles de personas. Para que la gente saque esa energía y se ilusione con su equipo. Todo el mundo espera eso, pero requiere de un tiempo y un proceso. Ojalá volvamos pronto, no sé si será con público o no, pero por lo menos que tengan la posibilidad de verlo desde sus casas. Hay que ser flexibles todos porque la vida ha cambiado. Hay que poner de nuestra parte, colaborar y estar unidos”, afirmó el jugador del Real Madrid.



Una posible vuelta a los entrenamientos y al la competición que Sergio Ranos afrontará en el mejor estado de forma posible, tras cuidarse al máximo durante el confinamiento. "En casa hemos hecho mucho hincapié en mantener la alimentación, el descanso y el trabajo. Quizá a día de hoy estoy incluso más fuerte y más fino que hace dos meses. Cuando entras en una rutina de partidos cada tres días no te da tiempo a mantener la fuerza en el tren inferior. Estoy prácticamente más fuerte ahora que las primeras semanas”, concluyo Ramos.