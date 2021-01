¿Está 'cañando' o es real? Ramos advierte que podría jugar ¡con Messi!

En el juego y en el amor se vale todo... o casi todo, a juzgar por los últimos anuncios sobre el futuro de un defensor que es top5 mundial

Actualmente se discuten en el Real Madrid las renovaciones de varios contratos que vencen en junio de 2021, por lo cual los rumores están a la orden del día. Sin duda, el que a todos importa es el que toca al capitán, Sergio Ramos.



Según el periodista Josep Pedrerol, del programa El Chiringuito, el pasado 30 de diciembre hubo un encuentro entre Ramos y el presidente Florentino Pérez en un hotel, y allí el zaguero habría hecho una explosiva confesión.



"Florentino Pérez cree que no va a llegar ninguna oferta del París Saint Germain por Sergio Ramos, por lo menos a raíz de lo que los dirigentes del PSG le comentan al Real Madrid. Pero según le dice Ramos, en el París Saint Germain le han dicho 'van a hacer un equipazo, conmigo y con Messi', afirmó Pedrerol



Según el diario Marca, la decisión de la directiva 'merengue' es renovar a los veteranos como Ramos (34 años) año a año y en este caso respetar el salario de casi 12 millones de euros por año, con una reducción temporal a causa de la pandemia. Si esa oferta no es tan buena como la que en teoría está haciendo PSG, pues no habrá otro remedio que dejar ir a un jugador que es vital para Zinedine Zidane, como se comprobó al final de la pasada temporada y el inicio de la actual, cuando fue baja por lesión.



Ramos pide que sean al menos dos años de contrato y que tenga una mejora salarial, lo que en tiempos de pandemia y crisis económica no es tan fácil de cumplir. Hay tiempo para la negociación pero, ahora mismo, las posiciones siguen siendo muy radicales.