Sergio Ramos regresó al Sevilla y se disculpó con la afición

La especulación terminó y Sergio Ramos volvió al Sevilla después de 18 años y el central tendrá la posibilidad de demostrar que está en su mejor nivel y que aportará su experiencia en el club que le dio la primera oportunidad para jugar fútbol profesional.

Sevilla hizo oficial al central y el español dejó un claro mensaje en el video de presentación, en el que, además, de motivarle volver a su primera casa, también dejó una disculpa a la afición por un gesto que hizo cuando jugó en el Real Madrid.



“Es un día especial para mí, es muy emocionante y por fin vuelvo a casa. Estoy deseando que llegue ese momento de vestir la camiseta del Sevilla. Han pasado 18 años desde que me fui y he cometido errores. Por ello, quiero aprovechar la oportunidad para pedir perdón a cualquier sevillista que se ha ofendido gestos que pude hacer en su momento. Soy uno más y vengo a sumar para remar en la misma dirección”, dijo Sergio Ramos en el video de presentación.



Sergio Ramos solo queria hacer las pases con los hinchas del Sevilla por este gesto. GRANDE SERGIO. pic.twitter.com/jUD92z5oQg — Daniel (@prietodaniel_) January 15, 2017



​Hay que recordar que el gesto que hace mención Sergio Ramos es el que hizo cuando en la temporada 2017, el defensor le hizo un gol a Sevilla vistiendo la camiseta de Real Madrid y eso no cayó muy bien en los aficionados, quienes no le perdonaron su reacción. Ahora, tendrá que demostrar que eso quedó en el pasado.