No hay que ser delantero para ser un goleador: Sergio Ramos referente

Hacer goles no es la característica más relevante de un defensor. El deber de la posición es evitar la anotación del equipo rival, que, junto con el arquero, tienen como principal esa función.

La rudeza, técnica y determinación de algunos zagueros centrales y laterales, han convertido a los defensores en otro factor importante en el ataque: jugadas de pelota quieta, tiro libre directo, penaltis y hasta rápidos contragolpes. Sergio Ramos es prueba de ello.



Real Madrid retomó La Liga tras el parón con una victoria contundente sobre Éibar, en la que Kroos, Ramos y Marcelo anotaron. El capitán lo volvió a hacer.



Con el gol anotado tras el pase de Eden Hazard al minuto 30, Sergio Ramos igualó a Ronald Koeman como el segundo defensa más goleador de toda la historia de La Liga, llegó a 67 tantos, y aunque parezca difícil y casi imposible, de a poco se acerca a su compatriota y también madridista, Fernando Hierro, quien con 105 tantos, lidera el escalafón.



Los 67 goles por liga de Sergio Ramos, se suman a los 21 por Selección y a otros 28 por competencias distintas (Copa del Rey, Champions, Mundial de clubes, etc.), según lo reporta Transfermarkt. De a poco se une al grupo de los defensas con más goles en la historia del fútbol.



#OJOALDATO - Sergio Ramos ha igualado hoy a Ronald Koeman como SEGUNDO defensa más goleador en TODA la historia de La Liga.



Defensas con más goles en La Liga:



105 Fernando Hierro

67 Koeman y SERGIO RAMOS

46 Roberto Carlos

44 Areta II

39 Larrazabal

38 Seguer pic.twitter.com/V17OH4RaP7 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 14, 2020

El ranking histórico lo comanda el mismo Koeman, quien en su larga trayectoria convirtió 253 goles, luego aparece Daniel Pasarella con 175 goles, Fernando Hierro con 163, Laurent Blanc con 153 goles y Graham Alexander-130 goles, tal como lo reporta un informe de ESPN.



Ramos se acerca a los récords como defensa goleador, puede que los rompa como que puede que no, pero lo que sí se puede asegurar es que el español entrará en la historia no solo por ser referente en su posición, sino por que además hizo bastantes goles. No hay que ser delantero para ser un goleador.