La frase contundente de Ramos sobre su continuidad en el Real Madrid

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, seguirá en el club madrileño, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021, según anunció en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Ciudad deportiva madridista de Valdebebas. “"No me quiero ir del Real Madrid, quiero retirarme aquí".

Sergio Ramos, de 33 años y que llegó desde el Sevilla al Real Madrid en verano de 2005, siendo el primer fichaje español de la primera etapa de Florentino Pérez como presidente madridista, tenía una importante oferta económica de un club chino. "Quiero dejar muy claro mi futuro, que se ha especulado muchas cosas, soy madridista y me quiero retirar aquí", dijo Sergio Ramos.



Sobre su reunión con el presidente, Ramos desmintió que haya pedido la carta de libertad. "La reunión con el presidente fue muy normal y puse una propuesta que tenía encima de la mesa; eso no quiere decir que me quiera ir, ni que me quiera ir gratis. Fue una reunión privada que salió a la luz", dijo.