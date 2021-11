¡Por si faltaran problemas! FC Barcelona no podrá reemplazar a Agüero

Sergio Agüero estará fuera de las canchas por tres meses, mientras hace un tratamiento para corregir una arritmia cardiaca que lo afectó en la última jornada de LaLiga.

La decisión es llevarlo con toda la paciencia, no correr ningún riesgo y poner como prioridad su salud. Pero eso no significa que no represente un problema para el FC Barcelona.



Aunque la baja será prolongada e inclusive indefinida, pues depende de la evolución del tratamiento, el equipo no podrá reemplazarlo pues el reglamento impide la inscripción a esta altura del campeonato.



Vale decir que en el pasado sí se podía contratar cuando la lesión suponía más de cuatro mese de ausencia, pero fue justamente un caso expuesto por el propio FC Barcelona el que cambió la jurisprudencia: cuando se lesionó Ousmane Dembelé, en 2020, el club catalán puso sus ojos en Martin Braithwaite, entonces jugador del Leganés, lo que motivó una denuncia de este último ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la cual decidió prohibir hacia adelante esas incorporaciones.



Significa que si la ausencia de Agüero se prolonga pues no habrá manera de reemplazarlo, toda una contrariedad ahora cuando más se necesita ayuda para sacar al equipo de la crisis deportiva que afronta y que ya le costó la cabeza al técnico Ronald Koeman.