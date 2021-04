No es tan fácil y hay competencia: Agüero y el futuro en FC Barcelona

El argentino Sergio Agüero es el hombre del momento. No importa que tenga 30 años o que para muchos sea el final de su carrera, la verdad es que tiene mucho mercado tras salir libre de Manchester City.

El agente del jugador está en España y habla con delegados del FC Barcelona para intentar cumplir su sueño de jugar junto a su amigo Lionel Messi. Pero no parece tan sencillo y además no es el único pretendiente que tiene.



Según el diario Sport, no hay ninguna posibilidad de que el delantero siga ganando los 12 millones de euros anuales que percibía en el City, por lo cual tendrá que hacer una importante reducción, igual que lo han hecho en el pasado los jugadores de la actual plantilla, en medio de la crisis de la pandemia. Tendría que pactar un sueldo muy bajo, cercano a la mitad de lo que ganaba, y pactar bonos por rendimiento.



Tendría que ser, casi completamente, una decisión del jugador y casi un sacrificio, pues el FC Barcelona no es su única alternativa ni la más lucrativa.



Según la fuente, hay otro que puja fuerte por el 'Kun': "Juventus trabaja ya la salida de Cristiano Ronaldo y quiere reforzar su ataque con un par de delanteros. El argentino es una de sus prioridades y estarían en disposición de pagarle una ficha alta ayudados por los mejores criterios fiscales que imperan en Italia".



Si Agüero llega habría que precisar sus opciones de jugar, pues está Griezmann y hay un número 9: Braithwaite. Este último sería el condenado a salir si se concreta la operación, que no sería la única pues el club sabe que, tras la salida de Suárez, necesita un goleador joven y es lo que buscará en el mercado, en ese caso sí al precio que sea.