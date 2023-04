¿No fue tan malo? Beccacece salió ilusionado tras goleada de Barcelona

El técnico argentino del Elche, Sebastián Beccacece, aseguró este sábado tras la derrota ante el Barcelona (0-4) que confía en que este partido sea el punto de partida para la nueva etapa que va a afrontar durante lo que queda de campeonato y el próximo en el equipo ilicitano, con el que confía construir “algo muy lindo”.



El preparador, que debutaba esta jornada, lamentó la abultada derrota, ya que consideró que el Elche ofreció una buena imagen hasta el segundo gol.

“En la primera parte el equipo mostró entereza más allá de la acción del primer gol, que es algo que hay que mejorar. Luego, en la segunda, pasamos de una acción del posible empate con la lesión de Carmona al segundo del Barcelona”, lamentó.



“Sentimos la lesión de Carmona y en 15 minutos cometimos situaciones que el rival no perdona”, explicó el argentino, quien se mostró satisfecho de la “actitud, entrega y búsqueda” de sus jugadores.



Beccacece también rescató el dato de que su equipo lanzó once saques de esquina y disparó 15 veces a portería. “Son datos que marcan una tendencia, pero no estuvimos finos en el remate”, concluyó.



EFE