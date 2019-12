No money, no Bale: la opción de China se esfuma para el jugador galés

El futuro de Gareth Bale, que alguna vez se relacionó con China, definitivamente no estará en Oriente.

Y la razón, más que futbolística, es estrictamente económica: la reducción salarial tendría que ser dramática si quisiera ir a la Superliga China.



Y es que a partir de 2020, todos los jugadores extranjeros que actúan en dicho torneo tendrán un tope salaria de 3 millones de euros por temporada, lo que en el caso de Bale implica un retroceso al que con seguridad no está dispuesto, pues en el Real Madrid percibe un salario anual de 14 millones de euros.



"Nuestros clubes gastaron demasiado dinero y nuestro fútbol profesional no se ha manejado de manera sostenible. Si no tomamos medidas oportunas, me temo que colapsará", explicó el presidente de la Asociación China de Fútbol, Chen Xuyuan, respecto de la medida.



De esta manera, la opción más clara del galés para salir del Real Madrid, lo que hace tiempo se da como un hecho, es la Premier League, y allí casi todos los caminos conducen a un destino: Manchester United.



La opción del canje por Paul Pogba sigue viva y, probablemente en el siguiente mercado de verano, haya finalmente luz verde...