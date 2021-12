Santiago Arias se vistió de héroe en la agónica victoria del Granada

Empezó con pie derecho la jornada del fin de semana para los colombianos en el exterior. Este viernes, Santiago Arias se vistió de héroe y le dio una agónica victoria al Granada frente a Alavaés por LaLIga 2021-22.

En el inicio de la fecha 16 del campeonato español, los nazaríes saltaron al terreno del Nuevo Estadio de Los Cármenes con la intención de ganar para salir del fondo de la tabla.



Para ello, el entrenador Dani Guindos alineó en su once titular a Luis Javier Suárez, mientras que Carlos Bacca y Santiago Arias iniciaron el banco de suplentes.



La primera alegría del partido llegó al antes del cuarto de hora (14'), cuando Suárez quiso entrar al área con balón dominado, lo interceptaron y el rebote cayó en Antonio Puertas que de inmediato soltó un balazo desde el borde del área. Nada pudo hacer el golero rival.



El partido transcurrió casi que con total tranquilidad para los dueños de casa. Parecía una victoria tranquila, pero en los últimos instantes sufrieron un gran susto.



En el 80', Santiago Arias ingresó por el goleador Puertas, pero al minuto Alavés emparejó las acciones con muchísima suerte. Luis Rioja levantó un centro a media altura desde la izquierda, el peruano Luis Abram quiso rechazar, pero terminó errándole al balón y clavando un autogolazo. EL zaguero central no entendía nada.



Y cuando parecía que todo quedaba en un amargo empate, Arias salvó todo. Tras un tiro de esquina, Abram, el villano de la película, cabeceó y su remate se estrelló en el palo. El balón quedó muerto en el área chica y el lateral antioqueño, como todo un 9 de área, decretó el 2-1 final.



Con este resultado, Granada le huye al descenso con 15 unidades y por ahora ocupa la casilla 15.



No se pierda el tanto salvador de Santiago Arias: