No todos le sonríen a Zidane: salvados y sentenciados en Real Madrid

Real Madrid está de plácemes por el regreso del entrenador que le imprimió su sello ganador al club en plena era Messi.

Las celebraciones van y vienen en los pasillos del club, ilusionado con recuperar la calma y, más que nada, la senda ganadora con el francés en el banquillo.

Sin embargo, según la prensa española, no todo son abrazos al interior de un vestuario roto, dolido por las eliminaciones de Copa y la amada Champions y lleno de quejas y señalamientos de unos y otros.



​El primero que no se ha alegrado mucho es Bale, quien a la mala relación que tendría con sus compañeros suma sus agrias declaraciones sobre el DT, de quien dijo recientemente que no eran "precisamente amigos" y le reprochó que no le diera el protagonismo suficiente. Para rematar, la afición ya no quiere saber de él, con lo cual su salida está sentenciada.





El otro que no tiene idea de su futuro cercano es Courtois. Sucesivamente dijo en las ruedas de prensa que el Madrid no necesitaba arqueros: "Mi portero es Keylor", dijo una vez para zanjar la discusión sobre el posible fichaje de Kepa (hoy en Chelsea). Si no le convencía un arquero joven (24) y con proyección, ¿qué pasará ahora con el belga (26)? Las apuestas están con el costarricense.



Otros que no parecen muy contentos con las últimas noticias son Llorente, Ceballos y Mariano: ninguno de los tres contó para el DT en su anterior temporada e inclusive Ceballos se quejó públicamente de su estilo, buscando una entrada más cómoda en la era Lopetegui. Mala jugada y futuro incierto para ellos.



A recuperar confianza

​

Después vienen las dudas con Isco, Kroos y Asensio.



Si bien algunos medios consideran que la presencia de Isco y Asensio motivó, entre otras cosas, la salida de jugadores talentosos como James Rodríguez, precisamente porque el francés apostó por ellos, la actualidad de ambos siembre más dudas que certezas.



El caso Isco es bien particular. Se bajó casi solo de la lista de Solari tras descuidar su forma física y luego reaccionar más cuando se lo hicieron ver. Pero, aún peor, fue la sucesión de desplantes que acabó con su salida de las convocatorias, la molestia de la dirigencia del club, que le abrió un expediente disciplinario y la incomodidad de sus propios compañeros. Es cierto que Zidane apostó siempre por él y que eso debe ilusionarlo, pero también es cierto que el francés no tolera bien las 'pataletas' (pregúntenle a James): su única excepción conocida es Cristiano.



Distinto es el caso de Asensio, más profesional y dedicado, pero quien no ha cambiado, en los meses de Zidane, su rendimiento intermitente y a veces limitado, especialmente ante rivales de peso.



A ambos hay otro factor que les podría hacer daño: la fascinación del DT por Eden Hazard. Es claro que una de las razones para volver fue la promesa de tener tres fichajes rutilantes y uno es el volante del Chelsea, al que Zidane pidió con insistencia en su primera etapa en el Madrid. Ahora es muy probable que lo tenga y que su costosa llegada le de prioridad.



Un tercer caso es el de Kroos, quien según los críticos ha entrado en una zona de confort que afecta el rendimiento del equipo. Es verdad que con el DT francés fue eje del medio campo, pero necesita trabajar mucho para completar esa línea con Casemiro y Modric que lo volvió insustituible.



Felices, muy felices



Los que sí estarán 'muertos de la risa' ahora son Marcelo, Benzema, Keylor, 'Nacho', Casemiro y Lucas Vásquez. Fueron siempre fieles soldados del DT y tendrán una nueva oportunidad de recuperar la memoria ganadora a su lado.



El 'ninguneo' que sufrió Marcelo, y que lo puso en la carpeta de Juventus, podría terminar felizmente para el Madrid, si recupera su forma física y le arrebata el lugar a Reguilón. Es una historia parecida a la de Keylor, aunque en su caso pesó también la incómoda presión de Florentino.



Hay vientos de cambio en Real Madrid. Falta ver si la segunda parte de la película resulta tan impactante como la primera...