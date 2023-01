Ronaldo estalló por actos racistas y tomará cartas: 'Es repugnante'

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario , ha criticado este martes con dureza los insultos recibidos el pasado 30 de diciembre por el delantero del Real Madrid Vinícius Jr , durante el partido que su equipo disputó en el estadio José Zorrilla correspondiente a la decimoquinta jornada de liga.



"Lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible. Los racistas y xenófobos no nos representan", ha manifestado Ronaldo a través de un hilo difundido en su cuenta de la red social Twitter con la etiqueta 'NO TO RACISM'.



El presidente ha expresado a Vinicius Jr todo su "apoyo, respeto y cariño", y ha puesto al Real Valladolid "a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación" y para que los responsables de esos insultos racistas "sean apartados del club".



"No vamos a permitir insultos racistas en nuestra entidad porque nuestra afición no es así y esas personas no nos representan", ha asegurado el presidente de la entidad blanquivioleta sobre estos incidentes que LaLiga ha presentado una denuncia penal "por delitos de odio" ante un juzgado de instrucción de la capital vallisoletana, así como ante diferentes organismos administrativos y deportivos.



Los insultos racistas, según se aprecian en vídeos difundidos a través de diversas redes sociales, se produjeron cuando Vinicius Jr fue sustituido en la recta final del encuentro y se dirigía bordeando el campo al túnel de vestuarios del estadio José Zorrilla.



