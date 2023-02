Ronald Araujo frustrado con Uruguay: ‘No jugar el Mundial me dolió’

El defensor uruguayo, Ronald Araujo del FC Barcelona no tuvo un buen final del 2022 al no poder disputar el Mundial de Catar 2022 luego de una fuerte lesión que lo mantuvo al margen de la competencia y pese a ser convocado a la cita mundialista, nunca tuvo el aval del club azulgrana para poder jugar con su selección.

Luego de finalizada la participación de Uruguay en el Mundial, Ronald Araujo regresó a Barcelona para culminar detalles en su recuperación y ahora, después de estar cien por ciento recuperado y con buena actualidad en el club de Xavi Hernández, el defensor habló por primera vez sobre lo que sintió no poder jugar con su selección en la copa del mundo.



"No poder jugar el Mundial me puso muy triste, pasé momentos muy duros porque era lo que más quería. Deseaba estar ahí, con mi selección, jugar un Mundial con mi país. Me dolió bastante no debutar, estuve muy mal después de la Copa”, dijo Araujo a la agencia EFE.



Pese a su no participación en el Mundial, el defensor dejó claro que su experiencia en la selección lo hará aportar a los más jóvenes y eso es una motivación, pues sabe que se ha vuelto un referente.



"Estamos en la edad de asumir el rol de liderazgo. Los veteranos nos guían a que empecemos a tomar ese rol de poder liderar y armar nuestro camino en la selección. Me pone muy contento”, finalizó Araujo.



Por ahora, Ronald Araujo ha mantenido un buen nivel en Barcelona y pese a no estar contra Cádiz por una suspensión, el uruguayo espera estar en el próximo partido contra Manchester United en la vuelta de los dieciseisavos de final de Europa League.