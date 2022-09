¿Qué tan cerca estuvo Lewandowski en Real Madrid? El polaco se sinceró

¿Nunca estuvo cerca a la hora de la verdad? ¿Fue el Barcelona su única opción en España? Robert Lewandowski, previo de llegar al club catalán tuvo varias ofertas primero del Real Madrid quien lo pretendió. Sin embargo, ya todos conocen el problema que ha tenido el conjunto blanco con los delanteros en los últimos años, y pareciera que solo sirviera Karim Benzema.

Luka Jovic, Mariano Díaz, Borja Mayoral, entre otros han sido claros ejemplos de que Karim Benzema es inamovible en el esquema del Real Madrid, y por eso es por lo que tal vez Robert Lewandowski tampoco estuvo tan cerca de llegar al cuadro capitalino de España.



Robert Lewandowski tuvo ofertas del Real Madrid desde que jugaba en el Borussia Dortmund, pero realmente mantiene que nunca hubo una verdadera manera de llegar, pues no iba a tener espacio. Ahí llegó el Bayern de Múnich que se quedó con los servicios del polaco. Posteriormente, con mucha fuerza llegó Xavi Hernández buscándolo para el FC Barcelona, y ese fue el momento clave para Lewy.



En la revista polaca, Kwartalnik Sportowy, Robert Lewandowski mencionó que, “cuando vi lo decididos que estaban por conseguirme (el Barcelona), supe que este traspaso era mucho más realista que cualquiera de mis vínculos anteriores con el Madrid”.



Asimismo, Robert Lewandowski no titubeó en decir que era el momento indicado para llegar al Barcelona, “este soplo de aire fresco me ayudará a no sentirme cansado en los próximos años. No sentí eso en Alemania, pero sentí que podía llegar cualquier temporada”.



Por último, dijo que siempre había sido un sueño jugar en LaLiga, “vivir en España y jugar en LaLiga siempre fue un sueño mío, no solo en lo deportivo, sino también en lo privado”. Sin duda alguna, Robert Lewandowski no se cambia por nada en el mundo. Además, sabe que jugar en España puede acercarlo a ganar el tan anhelado Balón de Oro.