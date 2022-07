¿Cambio de planes en Robert Lewandowski? Quería jugar con un galáctico

Para nadie es un secreto cuando se ve la imagen de Robert Lewandowski lo feliz que está de llegar no solo a LaLiga, sino de aterrizar en el FC Barcelona. El polaco ya empezó a demostrar su talento en los amistosos disputados, pese a todavía no haber marcado un gol como jugador azulgrana.

Robert Lewandowski cumplió su sueño de jugar en el rentado español, y qué mejor que vestir la camiseta de los culés bajo las órdenes de Xavi Hernández, una insignia del conjunto catalán. El polaco sabe el por qué quiso llegar a Barcelona, y la respuesta es sencilla. Ve con buenos ojos la posibilidad de quedarse con un Balón de Oro.



LaLiga ha sido esa competencia que generalmente recibe en uno de sus jugadores el premio del mejor futbolista del mundo. Lionel Messi, Luka Modric y Cristiano Ronaldo se han visto premiados y por coincidencia, los tres se desempeñaban en España, todavía con el croata en las filas del Real Madrid. Lewandowski sabe que este cambio de aires le puede dar esa oportunidad de quedarse con esa distinción.



Cuando llegó la opción de recalar en el FC Barcelona, Robert Lewandowski no se lo pensó dos veces e inició la novela con el polaco y el club catalán por el ex Bayern de Múnich. Antes era el Real Madrid quien seguía sus pasos bajo la dirección técnica de un ídolo de Lewandowski como Zinedine Zidane.



Y es que el delantero se sinceró en entrevista con ESPN cuando le pusieron a decidir entre un ex Real Madrid y a un ex Barcelona como el futbolista con el que deseó jugar. Su respuesta fue la siguiente, ‘escojo a Zidane. Podía elegir a Herny, pero quizá voy a necesitar más asistencias y por eso escojo a Zidane’. Sorprende sin duda alguna, al tratarse del rival culé.



Los tiempos han cambiado y sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo en el FC Barcelona y Real Madrid respectivamente, viene una nueva historia apasionante entre Robert Lewandowski y Karim Benzema. Uno nuevo con ganas de ganarlo todo, otro que con el tiempo se ha asentado de la mejor manera en el conjunto madrileño y que viene encantando a amantes del fútbol.



Así las cosas, el polaco no puso en duda que siempre quiso jugar en LaLiga, y además, elogió a su colega, Karim Benzema, ‘es un jugador increíble como mostró la última temporada de la Liga de Campeones. No quiero compararme con él porque para mí será un nuevo desafío, mientras que él tiene muchos años y ya demostró en el último año lo bueno que es’. Un Clásico que paralizará al mundo nuevamente el 16 de octubre en el Santiago Bernabéu.