Robert Lewandowski y su interminable sonrisa: como si llevara meses

Qué mejor que debutar en un Clásico, sea el escenario que fuera es el partido que paraliza al mundo y como era de esperarse, fue visto en Las Vegas por una multitud de espectadores que se acercaron al recinto deportivo. Los créditos en un encuentro cerrado, pero con mayores opciones para el FC Barcelona se solucionó con un golazo de Raphinha, una de las estelares contrataciones de los catalanes.

Sin embargo, el foco y el seguimiento estuvo en lo que Robert Lewandowski pudiera hacer. Disputó los primeros 45 minutos con grandes sensaciones dentro del terreno de juego. Aunque no le llegó el gol, estuvo muy participativo en la cancha, y tuvo una que otra incursión ofensiva en la que pudo convertir. Tuvo un gran desborde en el que culminó con un fusilazo atajado por Thibaut Courtois.



Saliendo mucho del área, se le vio muy participativo en busca de su primer gol como jugador del FC Barcelona. Estuvo por las bandas desbordando, como también en su lugar favorito en el área buscando la oportunidad de cazar una pelota para aumentar el marcador.



Tras el partido, Robert Lewandowski habló con Barca TV y TV3, ‘tenemos ganas del próximo partido, del próximo entrenamiento, porque sentimos que algo bueno está por venir. Estoy muy feliz de estar aquí y formar parte de este equipo. No siento que lleve solo unos días con el equipo, la sensación es como si llevara meses. Me siento muy respaldado tanto por mis compañeros como por el staff’.



La novela de Robert Lewandowski para llegar al FC Barcelona llegó a su fin, y ya pudo hasta debutar con muy pocos días de estar bajo las direcciones de Xavi Hernández. No pudo estar contra el Inter de Miami, fue presentado oficialmente, y ya sumó minutos. Es como si llevara meses o hasta más de un pequeño inicio de pretemporada, pero mantuvo que irá paso a paso.



‘Voy paso a paso, me siento muy bien en el equipo porque veo que los compañeros están contentos con que esté aquí. Mi adaptación será fácil porque el Barcelona es un equipo que siempre juega al ataque para marcar muchos goles’.



En el segundo tiempo, fue sustituido por Pierre-Emerick Aubameyang, su competencia en esta aventura que apenas empieza. Sobre su debut, explicó, ‘aunque era un amistoso, el Clásico es el Clásico y siempre es diferente y especial, y estamos muy contentos por la calidad y la intensidad que hemos demostrado. Siempre pensamos en ganar. Tenemos la oportunidad de mirar hacia adelante y pensar que esta puede ser una gran temporada’.



Lo siguiente para el FC Barcelona y Robert Lewandowski será enfrentar a la Juventus, Luego ante New York Red Bulls, Pumas de México por el Trofeo Joan Gamper y ya el 13 de agosto debutará en LaLiga recibiendo al Rayo Vallecano de Radamel Falcao García.