Barcelona quiere en serio a Robert Lewandowski: otro bombazo en camino

FC Barcelona no quiere especular y está consolidando desde ya su proyecto para la próxima temporada. Por ello, puso en marcha la operación Lewandowski, teniendo en cuenta que el goleador del Bayern Munich no continuará con el equipo alemán al finalizar al temporada. Eso es lo que aseguran los medios en Europa.



Pues bien, este domingo se conoció que el club azulgrana tiene principio de acuerdo, tanto con Robert Lewandowski como con Raphinha, jugador de Leeds. Además, Barcelona estaría contemplando la opción de la salida de Memphis Depay, pues con la llegada del delantero polaco no tendría mucho protagonismo. Varios clubes habrían ofrecido millones por él.

Sport, de España, dijo que el medio italiano que lleva su mismo nombre anunció un principio de acuerdo entre Barcelona y el atacante proveniente del Bayern Munich, indicando que todo está sobre la mesa "para que llegue al club azulgrana este mismo verano. Ambos tienen que convencer, ahora, al Bayern para pactar su salida". Cabe recordar que el polaco tiene contrato con el club alemán hasta junio de 2023.



Por otro lado, Sport también informó que Barcelona llegó a un acuerdo económico por el delantero brasileño, Raphinha. "El club azulgrana cierra los términos salariales con el extremo del Leeds, que desoirá cualquier otra oferta que le llegue, y pondrá todo de su parte: forzará para hacer viable su aterrizaje en el Camp Nou en verano".