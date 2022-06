Mbappé aún tendría chance de llegar a Real Madrid, según una leyenda

Aunque ya pasó el revuelo por la llamada ‘traición’ de Kylian Mbappé al Real Madrid, personalidades del fútbol mundial no pierden oportunidad para dejar su opinión al respecto.



En diálogo con ‘Betfair’, Rivaldo, leyenda brasileña y embajador de la casa de apuestas, defendió la decisión del joven atacante e incluso aseguró que la historia con el cuadro merengue no ha terminado.

“En principio, muchos pensamos que debía irse del PSG y no estaba nada mal llegar al Real Madrid y jugar en la liga española. Pero visto desde un lado más objetivo: es francés, está en su casa, en su país, con su familia, todo es más fácil para él y no tiene que adaptarse a otras competencias”, indicó el exjugador del FC Barcelona.



Puntualizó en le edad de Kylian, apenas 23 años, argumentando que “todavía es muy joven” y tiene mucha carrera por delante para soñar en un futuro con la Casa Blanca. Claro está que con el antecedente de este año será difícil, no por su innegable talento sino por sus actitudes.



Igualmente confía en que terminará dando el gran paso: “Todavía es muy joven, tarde o temprano podrá llegar al Real Madrid o a donde quiera. Tal vez jugar en el Real Madrid es un sueño para muchos jugadores, pero no creo que ese sueño haya terminado... aunque pasen tres años, seguirá siendo lo suficientemente joven como para llegar al Madrid y aportar. Ese sueño aún puede hacerse realidad”.



Por lo pronto recalcó la posibilidad de seguir compitiendo a un alto nivel en la Champions League de la mano del PSG, incluso convertirse en leyenda de la institución y “hacer historia en su propio país”.



Vale recordar que el ex-Mónaco renovó hasta 2025 con el cuadro parisino por una millonaria oferta, la cual lo beneficia no solo desde lo económico sino también en todo lo relacionado a la gestión del plantel.