¡Bien ido! Revelan alegría en el FC Barcelona por salida de Griezmann

Antoine Griezmann puso fin a una de las novelas del mercado con su regreso al Atlético de Madrid, el equipo campeón de LaLiga, que lo cedió por 120 millones de euros y lo recuperó por poco menos de 50 millones.

Lo curioso es que, después de la salida de Messi, parecía que sería su momento de acomodarse por fin y reclamar el lugar de líder del vestuario. En lugar de eso se fue, lo que eligió fue volver al Atlético de Madrid, la que nunca dejó de ser su casa.



En el FC Barcelona pocos se sorprendieron, no solo porque deportivamente nunca encontró su lugar o se hizo indiscutible.



"Su situación personal en el vestuario no era la más adecuada. Las heridas que generó el polémico documental 'La decisión' (en el que anunció, hace tres años, que no fichaba por el Barça) no cicatrizaron. Y aunque de cara a la galería se mostraba satisfecho de la relación que mantenía con sus compañeros, la realidad era otra muy distinta: no se sentía uno más del vestuario ni mucho menos querido y protegido como lo estaba en el Atlético. De hecho, según ha podido saber SPORT, una parte de la plantilla ha acogido con alegría su marcha al Atlético. Jamás le consideraron parte del grupo...", reveló el diario Sport.



Así que se fue Griezmann y en la casa catalana nadie lo extrañará. Una de esas inversiones que tiene al club al borde de la quiebra fue al del francés y por eso hay algo