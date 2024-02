Mbappé ya sería 'merengue': revelan acuerdo millonario con Real Madrid

Kylian Mbappé revalida el sentido de la frase aquella que decía 'el fútbol es e los futbolistas' no solo con sus condiciones en PSG sino ahora con la decisión, al parecer consumada, de irse cuando quiera, a donde quiera y sin que le cueste un centavo a nadie,

La prensa española coincide en que el francés está listo para su siguiente aventura, tras haberle confirmado al presidente de PSG, Nasser Al-Khelaïfi, que se irá el próximo 30 de junio, cuando expire su contrato.



Según el diario Marca, el ex campeón mundial tiene firmado su contrato con Real Madrid hace ya dos semanas y el anuncio oficial es cuestión de tiempo.



¿Cuánto demorará? El diario AS de Madrid revela la razón de la prudencia: "En el club blanco se ha ido con mucha cautela dado que el hecho de que tanto Real Madrid como PSG estén vivos en la Champions puede provocar en el futuro un cruce entre los dos equipos, lo que le pondría en una posición muy incómoda, sobre todo con los ultras del PSG que son bastante beligerantes". Por eso puede suceder que incluso se espere hasta mediados de abril, cuando finalicen los cuartos de final del torneo europeo.



Un contrato 'modesto'



Llama la atención que Mbappé llegaría a la casa blanca con unas condiciones que pueden considerarse modestas, si se compara con sus anteriores contratos. Según Marca, su salario estaría entre los 15 y los 20 millones de euros, un salario muy similar al que perciben el brasileño Vinicius Jr y el inglés Jude Bellingham.



Gracias a que llega como agente libre, la familia recibiría una prima de fichaje que rondaría los 50 millones de euros, según el programa El chiringuito, muy lejos de lo que se manejaba en 2022, cuando se decía que la cantidad sería 130 millones.



Si se recuerdan las ganancias que tenía en PSG, donde cobraba 212 millones de euros brutos (111 netos), 72 millones de euros solo de salario y percibía cerca de 60 por prima de renovación, evidentemente su elección ahora es mucho más deportiva que financiera.



En todo caso, todavía queda un detalle por resolver antes de confirmar el fichaje, un asunto que en contratos anteriores ha generado mucho debate e inclusive le ha traído problemas con la Selección de Francia: sus derechos de imagen. Vale decir que el Madrid tiene como política quedarse con el 50 por ciento de los derechos de todos los futbolistas de la plantilla, pero eso para Mbappé no es tan fácil de conceder.