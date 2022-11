Barcelona ganó con poco a Almería en emotivo retiro de Piqué

FC Barcelona derrotó a Almería 2-0 en la jornada 13 de LaLiga de España, donde los de Xavi Hernández sufrieron más de lo debido tras un resistido club rojiblanco en el primer tiempo, Barcelona logró finalmente ganar en un partido emotivo en el Camp Nou tras el retiro de Gerard Piqué del fútbol profesional.

La novedad en el partido de Barcelona comenzó desde mucho antes, pues tras el anuncio del retiro de Gerard Piqué del fútbol profesional, el defensor hizo presencia como titular con Almería en su partido de despedida en el Camp Nou, donde a pesar de las críticas, fue reconocido por la afición que lo vio crecer y levantar trofeos con los culés.



Entrando al partido, el inicio de Barcelona fue arrollador y salió con la motivación de darle a Gerard Piqué un triunfo en su último juego como azulgrana, pero la definición pecó desde el comienzo, pues no lograron concretar un penalti.



Después de que Kaiky tocara el balón con la mano dentro del área. Barcelona se dispuso a cobrar el lanzamiento del penalti para abrir el marcador, pero Robert Lewandowski no logró anotar el penalti, pues su disparo golpeó el poste izquierdo y al minuto 7 no se pudo concretar la apertura del marcador.



La superioridad de Barcelona siguió al acecho, pues empezaron a llegar con más opciones, pero Almería logró cerrar espacios y hacerse el difícil en el Camp Nou, sistema táctico que le funcionó hasta terminar el primer tiempo, pues al descanso quedaron sin goles.



Sin embargo, para el segundo tiempo Barcelona continuó llegando y apareció Ousmane Dembélé, quien hizo una gran carrera en solitario y batió al arquero Fernando Martínez con un disparo dentro del área por la esquina inferior izquierda para el 1-0 al minuto 48.



Ese gol fue un respiro para Barcelona, quien se sintió mejor tras celebrar esa primera anotación, por lo que la segunda diana llegó con Frenkie de Jong tras llegar oportunamente a un rebote dentro del área, para luego rematar. El partido ya con el 2-0 al minuto 62 y las pocas llegadas de Almería, harían que los de Xavi Hernández ganaran con calma el juego.



Con el resultado a su favor, Barcelona se dedicó a hacer lo suyo de mantener el resultado, pero la gran noticia llegó sobre el minuto 83, donde el defensa Gerard Piqué salió del campo sustiuido y tras entregar la cinta de capitán a Jordi Alba, rompió en llanto, mientras los aficionados en el Camp Nou le aplaudían sin cesar y hasta los jugadores de Almería se acercaron a darle su mensaje de despedida tras el retiro del fútbol profesional.





GERARD PIQUÉ: ÚLTIMO PARTIDO COMO PROFESIONAL EN EL CAMP NOU Y DÍA HISTÓRICO PARA EL MUNDO DEL FÚTBOL.



Tras la emotiva salida de Piqué del campo de juego, Barcelona volvió al juego a centrarse en mantener el partido que a la postre terminó ganando 2-0, resultado que lo deja en LaLiga de España de momento líder con 34 puntos a falta de que juegue Real Madrid contra Rayo Vallecano el próximo lunes.