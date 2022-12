El dulce regreso de Karim Benzema: sufrida victoria vs Valladolid

La liga de España regresó y así también lo hizo el Real Madrid que visitó al durísimo Real Valladolid en condición de visita. Un partido liguero que decía mucho siempre y cuando el conjunto madrileño sacara los puntos superando al Barcelona que aguarda por enfrentar al Espanyol en el clásico catalán. Sufrido y complicada victoria que se resolvió con Thibaut Courtois como la gran figura y un Karim Benzema vital para anotar los dos goles.

Emociones de un lado y otro, mientras había mucha polémica desde el comienzo del compromiso. Sin estrellas franceses como Aurélien Tchouaméni ni Eduardo Camavinga, además de la suplencia de Luka Modric, Real Madrid saltó a la cancha con ansias de sacar el resultado y lo intentó con Marco Asensio y un disparo raso que atajó Jordi Masip. Karim Benzema no pudo embocarla en el rebote. Desde temprano hubo polémica en decisiones arbitrales por una posible mano que pidió la visita.



Sobre los 16 minutos, Jordi Masip tuvo una segunda intervención fundamental salvando el remate de Vinícius Jr y en el rebote de frente a un arco vacío, Karim Benzema la botó por arriba. Un gol cantado que no fue. Valladolid aprovechó que el resultado seguía en ceros y con Iván y Javi Sánchez, intentaron romper el marcador, pero la dirección no acompañó los disparos.



Thibaut Courtois tuvo que responder antes de que acabara la primera parte con un impresionante disparo de Álvaro Aguado que tuvo que salvar el guardameta belga. Ya en el segundo tiempo, si Courtois avisaba en el final del primer tiempo que podía ser figura, se iba a consolidar. Aguado intentó un córner olímpico que rechazó e inmediatamente, Sergio León lo exigió con un cabezazo esquinado y milagrosamente llegó Thibaut.



A los 69 minutos, justo después de un gol cantado de Vinícius Jr que falló picándola por arriba de Jordi Masip, ingresó Eduardo Camavinga por Dani Ceballos. El revulsivo iba a ser importante en el último tramo. Pasaron diez minutos para que se abriera el marcador por una mano de Javi Sánchez que Munuera Montero visualizó en el VAR y Karim Benzema rompió los ceros. Locura en el estadio con la expulsión de Sergio León por reclamar.



No tuvo Mundial, pero sí tuvo un dulce regreso liguero Karim Benzema que firmó un doblete. A los 89 minutos, una larga carrera de Eduardo Camavinga por la izquierda culminó en un centro del francés para su compatriota que, con toda la calma del mundo controló, se perfiló y definió arriba para el 0-2. Real Madrid volvió al liderato parcial y visitará al Villarreal, no sin antes debutar contra el Cacereño en la Copa del Rey.