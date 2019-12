Clásico Barcelona vs Real Madrid a la altura: sin gol pero con fútbol

El esperado clásico FC Barceloan vs Real Madrid se cerró en el Camp Nou con dos equipos entregados, ofensivos, con voluntad de romper un cero que los castigó a los dos.



Mucha intensidad, lujo y juego vertical y ambicioso ofrecieron las escuadras en el duelo aplazado que mantuvo el empate en el liderato de LaLiga.

Partía, como era de esperarse, Barcelona dueño de las acciones y Real Madrid más cauto. Jordi Alba no llegaba a un pase fenomenal y la primera polémica llegó a los 11 minutos, cuando pedían una mano en el área de Nacho que no existió.



Pero de cara al arco, la primera llegada clara de Real Madrid generó pánico: de la raya la sacó Piqué en el cabezazo de Benzema que pudo abrir la cuenta. Y mucho trabajaron él y los volantes en adelante



El turno para la salvación fue de Real Madrid a los 30, cuando salió aparatoso Courtois y le dejó a casi nadie, a Messi, un rebote frontal, que terminó muy por encima del arco. De nuevo, el pánico.



Y en el show del inagotable Valderde, tomó una pelota sin caer por la izquierda que por pura fortuna no se cerró a tiempo, cuando ya Ter Stegen parecía vencido. Tercer milagro en el Camp Nou.



Se jugaba a un ritmo brutal, se llegaba al área rival en tres pases, Había juego fuerte pero no desleal y el pitazo para el descanso permitía, por fin, el pestañeo.



En el complemento Barcelona asumió de nuevo el rol de local, propuso con Messi a los 4 minutos y se soltó Rakitic, pero una falta de contundencia ante el Real Madrid le da vida, más cuando se inspira Valverde, que a los 53 intentaba de afuera en la sacudida visitante.



Perdonó al 59 en una salida rapidísima con Rakitic que le quedó a Messi, quien pronto perdió ángulo y acabó corriendo hasta la raya sin llegar al pase, al remate, ni siquiera a un susto para Courtois. En la siguiente acción pedía Suárez un penalti que solo veía él y la temperatura en el Camp Nou seguía subiendo.



Aparecía Griezmann con un intento tímido a los 62 y con mucha más firmeza Bale a los 67, en pase del genial Valverde y en un latigazo del galés que se fue afuera pero hizo temblar el arco de Ter Stegen.



En el mano a mano entre Courtois y De Jong ganaría el belga a los 71 minutos, cuando el cansancio de intentar sin éxito, pero sin ahorrar una gota de sudor, pesaba.



A los 72 minutos se ilusionaba el Madrid con un fuera de lugar de Mendy, el del pase en la jugada de gol de Bale, y en la respuesta de Barcelona la tiraba muy por arriba Suárez.



Se iba el tiempo, llegaba la aplanadora de la juventud con el ingreso de Rodrigo en Real Madrid y Ansu Fati en Barcelona y al final, el cero parecía satisfacer más a un Madrid, que tuvo un inicio de partido fulgurante y se llevó un punto de una plaza que suele traerle malos recuerdos.



El lunar fueron los desordenes afuera del Camp Nou por parte de los independentistas catalanes, que antes obligaron al aplazamiento de este duelo. Se presentía, sucedió y la gente quedó atrapada en el estadio. Al final, lo deportivo cumplió, lo demás fue lo demás...