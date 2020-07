Directiva bajo lupa: renovación de Messi sigue preocupando a Barcelona

El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta reconoció que, para él, es "motivo de preocupación" que la junta que preside Josep Maria Bartomeu no haya avanzado en la renovación del argentino Lionel Messi.



"Cuando digo que vamos a estar vigilantes, este es uno de los temas a los que me refiero. Messi es un jugador todavía con mucho recorrido, es el mejor de la historia y hay que crear las condiciones adecuadas para que siga, se encuentre a gusto y pueda durar algunos años más", manifestó.

Laporta, que asistió este miércoles a una donación de mascarilla solidarias en el Hospital Sant Joan de Déu, aseguró que su deseo es que el astro argentino "esté en 2021" en el club, "pero me da miedo que alguna decisión de la junta pueda llevar a una decisión quizás irreversible", apostilló.



El exmandatario de la entidad azulgrana se mostró muy crítico con la actual junta directiva, de la que dijo que no cree que vaya "por el buen camino" y puso como ejemplo la crisis institucional originada por el 'Barçagate', sobre el que comentó con sorna que en realidad "debería llamarse "'Bartogate'".



Por eso recomendó al exfutbolista del Barça Xavi Hernández que no acepte una oferta para entrenar al primer equipo la próxima temporada. "Si yo fuera Xavi, no volvería con esta junta", opinó Joan Laporta, quien reconoció que cada vez tiene "más ganas" de presentarse a las próximas elecciones, previstas para el verano de 2021.