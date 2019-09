Barcelona apunta a Ansu Fati: récord a batir y posible baja de un mes

Ansu Fati es el nombre de moda en el FC Barcelona. Tanto que muchos piden que no vaya al colegio e inclusive que no reciba pronto la nacionalidad española, apra no tener que privarse de su talento.

El chico maravilla a sus 16 años con su desparpajo, su atrevimiento y especialmente su talento de cara a gol. En la última jornada abrió la cuenta en el 5-2 contra el Valencia y hasta asistió a De Jong en el segundo de la noche.



Por eso no es de extrañar que los hinchas sueñen con verlo en la Champions League, competencia en la que se estrena el equipo catalán este martes frente a Borussia Dortmund. Como es día de colegio, fue necesario pedir permiso especial.



Eso sí, el DT Ernesto Valverde avisa que no quiere presiones adicionales sobre su figura: ""Estamos encantados con Ansu Fati, pero entre todos le tenemos que cuidar. Si mañana juega no será para batir récords, sino porque el equipo le necesita", dijo este lunes.



Cierto, no quiere pensar en eso, pero resulta inevitable. Ya es el segundo debutante más joven con la camiseta del Barcelona (16 años y 298 días), por detrás del histórico Vicenç Martínez Alama. Pero, como asegura el diario Sport, puede romper un récord: el del debutante más joven con la camiseta del Barça en la Champions (hoy es Bojan Krkic, con 17 años y 22 días frente al Olympique de Lyon)



Y no sería el único logro: "Si Ansu Fati viaja a Dortmund y tiene minutos en el Signal Iduna Park, debutaría en la competición europea con 16 años y 10 meses y 14 días. Sería el jugador del Barça más precoz en la competición y entraría en el 'Top ten', desbancando en la décima posición a Anthony Vanden Borre (16 años, 10 meses y 21 días).



Claro, está el récord del más joven en marcar en Champions, honor de Peter Ofori-Quaye, quien marcó con Olympiacos a los 17 años y 195 días el tanto del honor en la derrota de su equipo (5-1) ante el Rosenborg.







¿Y si se va un mes?



El tema ahora es que el chico sensación podría ausentarse por un mes del FC Barcelona y perderse hasta 7 partidos (2 de Champions y 5 de Liga), si es que se nacionaliza español a tiempo para ser convocado para el Mundial Sub 17 de Brasil.



Como asegura Sport, Fati y su familia iniciaron el trámite con España, aunque tenían la opción por Portugal y Guinea-Bissau, de donde son los ancestros del jugador. El padre ya adelantó las diligencias y se sabe que el entrenador nacional, Robert Moreno, presiona para que logre estar en la cita, que será del 26 de octubre al 17 de noviembre. Ya una vez el Consejo Superior de Deportes agilizó el trámite de naturalización de Diego Costa, por lo cual se asume que con Ansu se hará lo mismo.



Hacia el 10 de octubre debe conocerse una prelista de convocados y en España anhelan que la joya del Barcelona ya tenga su trámite finalizado. El bien nacional privaría al Barcelona de su talento... ¿vale la pena el sacrificio?