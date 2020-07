Mala nueva para colombiano Luis Suárez: ¿fin de la aventura española?

El Watford inglés, club propietario de los derechos deportivos de Luis Suárez, jugador que está cedido en el Real Zaragoza, se ha negado a prolongar dicha cesión lo que implicaría no poder jugar la Promoción de ascenso a Primera, según ha explicado el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra.

En principio, y tras la crisis del coronavirus, el conjunto aragonés consiguió prolongar la cesión del jugador colombiano hasta el 5 de agosto, fecha en que, vistos los retrasos en la competición de la Promoción de ascenso debido a los positivos en varios equipos, se va a prolongar más allá de esa fecha.



Ello ha provocado que el conjunto británico se haya negado a estirar el contrato de préstamo, a pesar de que el jugador, según señala el presidente zaragocista, quiere disputar la fase de ascenso a Primera.



Por ello, se ha reunido este viernes el consejo de administración del Real Zaragoza y el presidente ha señalado que si el equipo no puede contar con el jugador supondrá "un atentando contra la integridad de la competición".



Lapetra, en los medios oficiales del club, ha explicado que desde la reanudación de la competición a mediados de junio y hasta su finalización hace dos semanas, el Real Zaragoza ha mantenido un "profundo respeto" a las reglas que se han adoptado para la vuelta al fútbol pero que las noticias recibidas en relación con la negativa del Watford a la prórroga del contrato de cesión de Luis Suárez más allá del 5 de agosto, a pesar de que el jugador quiere jugar, suponen un atentado a la integridad de la competición.



"A fecha de hoy no conocemos ni la fecha de disputa del play-off ni el rival al que debemos enfrentarnos pero el Real Zaragoza ya hoy se ve perjudicado. Consideramos incomprensible que a estas alturas no se hayan adoptado ni tomado las medidas oportunas para garantizar la finalización de la competición", ha indicado el mandatario zaragocista. Igualmente ha explicado que el Real Zaragoza desea jugar y que se quiere ganar el ascenso en el play-off pero que lo quieren hacer "en igualdad de condiciones y con todas las garantías".



"Exigimos implicación de los organismos deportivos para que se adopten todas las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad de la disputa del play-off. Todo lo que no sea que el Real Zaragoza pueda jugar con toda su plantilla disponible supondrá una adulteración de la misma y el club, obviamente, tomará las medidas que considere oportunas", ha finalizado.