¿Digno de Puskás o groso error? Apasionante igualdad en el derbi vasco

El clásico vasco vivió una nueva edición este miércoles, después de la emotiva final de Copa del Rey. Esta vez el escenario fue la jornada 29 del torneo local.



La Real Sociedad y el Athletic de Bilbao se repartieron los puntos en un derbi que parecía decidido con el gol de Asier Villalibre a cinco minutos para el final, hasta que apareció Roberto Löpez, con un gol de gran calidad, para equilibrar un partido que tuvo de todo.



Dominio abrumador de los rojiblancos desde el pitido inicial, con una actitud muy diferente a la de la final de Copa, entre otras razones también por la novedosa alineación de una Real que echó en falta a David Silva y que se dedicó más a defender que a poseer el balón.



La ocasión más clara llegó del lado vizcaíno tras un gran pase de Berenguer a Williams que el delantero, intentando sorprender, disparó fuera. Luego Raúl García no conectaría con el esférico desde una gran posición para fortuna de los blanquiazules, que han sufrido en otras ocasiones al navarro.



La gasolina está justa en la Real, o al menos eso pareció en este primer período, en el que el equipo de Marcelino intentó desequilibrar antes del descanso aunque no pasaría del susto otro disparo postrero de Williams que atajó Remiro.



Siguió achuchando el Athletic en un segundo tiempo que continuó con lesiones, en este caso le tocó a Yuri, que sufrió un pinchazo y fue sustituido mientras la Real movía el banquillo para sintonizar mejor la imagen distorsionada que ofrecía su juego. Mejoraron los donostiarras con los cambios y no lograron el gol por muy poco en una combinación entre Januzaj y Portu que el atacante murciano erró por centímetros, pero esto animó a la Real que equilibró fuerzas con el Athletic.



Ahora le tocó sufrir a un conjunto bilbaíno que no encontraba la clave para frenar a Januzaj cuando el belga volvió a inventarse una gran acción individual que culminó Roberto López con otra gran ocasión.



Villalibre marcó en los últimos instantes, aunque gran parte del mérito fue del pase de Berenguer y, cuando el partido parecía abocado a la victoria rojiblanca, llegó un estupendo gol con un remate envenenado desde muy lejos del joven Roberto López para darle otra alegría a Imanol Alguacil.



Justamente así fue el gol de López... ¿Mucha suerte, golazo, error del arquero rival?