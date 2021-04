¡Lo volvió a hacer! Zidane y su secreto del éxito en Real Madrid 

Y lo hizo una vez más. En medio de una tormentosa temporada plagada de lesiones por montón, Zinedine Zidane sorprendió a propios y extraños con un rendimiento extraordinario al mando del Real Madrid.



Actualmente pelea mano a mano la liga española (venció al Barcelona el sábado anterior) y se clasificó a semifinales de Champions League (despachó a Liverpool este miércoles)... Todo esto, en menos de diez días.

¿Cómo hizo Zidane para darle la vuelta a una temporada que parecía nefasta? Recordemos que estuvo a nada de quedar eliminado en fase de grupos del máximo certamen europeo y llegó a estar a más ocho puntos del Atlético (líder) en el certamen local.



Por si lo anterior no fuera suficiente, las lesiones se encargaron de limitar al vigente campeón español. Eden Hazard no pudo encadenar más de cinco partidos seguidos, Dani Carvajal se ha perdido gran parte de la temporada, Sergio Ramos no ha podido estar al 100% en la recta final y ni hablar de los casos de covid-19.



Con todo esto sobre la mesa, ‘Zizou’ echó mano de su experiencia y maneja de grupo, aunque muchos lo llamen suerte o “flor”, para revertir por completo la situación.



Su principal virtud ha sido la administración de tiempos en la plantilla, todo a partir de una base inamovible. Entendió que sus figuras no debían jugar si quiera 70 minutos sino lo apenas necesario para conseguir resultados.



Esto último quedó demostrado en los tres duelos claves que acaba de conquistar: ida-vuelta con Liverpool y el clásico.

En el primer partido de Champions, Zidane le dio 70 minutos a Asensio y lo cambió por Valverde; contra el Barcelona, el titular fue Valverde, le dio 61 minutos (sustituido por Asensio) y se dio el lujo de darle descanso al 71' tanto a Vinicius como Kroos y Benzema; en la vuelta contra los ingleses, contó tanto con Valverde como Asensio desde el arranque, pero al 72' aprovechó para sustituir a Kroos y Vinicius para cuidarlos.



Retrocediendo la película aún más, la estrategia fue igual: variar ligeramente la nómina y oxigenar el once al minuto 70, en promedio. Eibar, Celta de Vigo e incluso los dos duelos con Atalanta son pruebas de ello.



Otro factor determinante del entrenador francés pasa por las soluciones que logra tener con un banco de suplentes limitadísimo. A pesar de tener juveniles como Altube, Arribas, Chust o Park, normalmente los cambios apuntan a viejos conocidos como Marcelo e Isco o por necesidad como Odriozola y Mariano. El que entra, rinde. Así de sencillo.



Así pues, el cerebro del Real Madrid tiene todo puesto para cerrar la temporada con dos títulos. A pesar de los continuos golpes, aprendió a no depender de sus estrellas, sacar casta-jerarquía y pelear hasta el final... ¿Le alcanzará?