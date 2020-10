¿Múltiples relaciones tóxicas? Esto dicen de Zidane los ex-Real Madrid

La fecha Fifa quedó atrás y aparecen de nuevo las ligas europeas. En España, por ejemplo, no cesan las polémicas respecto a la gestión que tiene Zinedine Zidane con su plantilla.

Recordemos que los madridistas han ganado con los justo sus últimos partidos y en parte se debe al bajo nivel de algunas piezas utilizadas como recambio. Precisamente dicha situación ha generado cierto inconformismo en los aficionados, teniendo en cuenta los futbolistas que por “capricho” de Zidane se han dejado ir.

Y no es para menos, cuando al francés no le gusta el estilo de un futbolista, no lo pone y ya. No se complica. El problema está en cómo termina la relación DT-jugador, teniendo en cuenta que las ventas, especialmente si son jugadores que costaron bastante, no son una opción

Precisamente, varios futbolistas que han salido de la disciplina merengue, aprovechan la lejanía para manifestar su inconformismo con el estratega tricampeón de Champions. Tienen libertad para expresarse libremente,



El más reciente caso es Borja Mayoral, delantero de 23 años que regresó al club tras dos temporadas excelente en Levante. El español expresó que Zidane le pidió quedarse en el club para luchar por un puesto en ofensiva, pero siendo consciente de lo que ocurrió con James y Bale, optó por salir cedido a la Roma.



“Al final volví a llamar a su despacho (de Zidane) y le dije que si podía dejarme salir... solo tengo dos años de cesión, pero me considero más de la Roma que del Madrid”, expresó.

​Otro caso conocido fue el de Dani Ceballos. El mediocampista jamás fue del agrado de ‘Zizou’ y por ello salió cedido la pasada temporada al Arsenal. El DT le dijo que no contaba con él. En esta oportunidad no se quedó callado y, según la prensa española, le contestó: “No hay problema míster. Yo tampoco quería seguir trabajando con usted”. Relación rota.



Odegaard, la perla que ahora presume Florentino, también tuvo sus problemas con Zidane. Antes de su regreso (tras una temporada espectacular en la Real Sociedad), el joven noruego expresó que tenerlo al francés como entrenador es “hermoso” por todo lo que representa, pero “no fue bueno para mi confianza”.



Kovacic ahora brilla en Londres de la mano de Frank Lampard, pero vivió situaciones difíciles en Madrid. Una vez se concretó su llegada a los ‘Blues’ (primero fue préstamo), aseguró que lo hacía “muy feliz” llegar a ser dirigido por un DT “que sí confía en mí”. Palito al francés.

Ahora los casos más críticos. James Rodríguez sufrió un verdadero calvario e incluso siendo todavía jugador del Madrid, habló indirectamente de Zidane en una entrevista. Al ser cuestionado por su falta de oportunidades, el colombiano tan solo respondió: “Yo también quisiera saber por qué no juego... más complicado es cuando tu entrenador no te da minutos”. Y sentenció con “es una de las mayores decepciones de mi carrera”.

Gareth Bale no es caso aparte, sufrió incluso más que el colombiano. El galés demostró con sus acciones que le importó poco y nada el desprecio de su entrenador: durmiendo en las gradas, jugando golf, desprendido de los últimos partidos importantes, etc. Resto total importancia. Cuando regresó al Tottenham, lo primero que dijo sobre lo vivido en Madrid fue “no me arrepiento de nada”.

​El agente del extremo galés si ha soltado la lengua en varias ocasiones. Siempre defendió el hecho de que Bale se iría del Madrid “cuando quisiera”, no por “presión” de su entrenador. Una vez se concretó lo de Tottenham expresó “no recibió el respeto que se merecía y eso fue un gran problema”.