Zidane no se esconde: Así respondió a Piqué por fallos arbitrales

Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid, no eludió la pregunta obligada en la rueda de prensa el señalamiento de Gerard Piqué, del FC Barcelona, sobre supuestas ayudas de árbitros al club 'merengue'.



"Como siempre, digan lo que digan, lo que me interesa a mí es el partido de mañana. Tengo mi opinión, pero no la cuento porque puede pasar lo mismo al revés. Cada uno dice sus sentimientos. A mí sólo me importa el partido, es lo que nos anima a nosotros. Y nada más", dijo.



Y no, no escapó a la pregunta más directa: "Pero deslizó que al Madrid le ayudan los árbitros...", le dijo el periodista en rueda de prensa: "No. Soy muy directo, no lo creo. Nada más".



Alguien quiso ahondar un poco y le preguntó si él recomendaba este tipo de declaraciones, como la de Piqué, a sus jugadores, un poco para meter presión: "No, tengo jugadores inteligentes, lo más importante es pensar en el fútbol. Es así como podemos hacer cosas buenas. El resto, nunca le digo a un jugador que no diga esto o aquello. Yo, como entrenador, no lo hago", dijo Zidane. El que lo entendió... lo entendió.



Al ser preguntado sobre la posibilidad de quedarse con LaLiga tras el empate de la última jornada del Barcelona contra Sevilla, simplemente dijo: "No va a cambiar nada, nosotros tenemos un partido mañana, el tercero. Hemos hablado de once finales y mañana hay otra. Lo vamos a preparar pensando en hacerlo todo a tope, darlo todo. Sin pensar en nada más".



EL francés celebró el regreso, con gol y asistencia, de Asensio pero aseguró que lo llevará lento y con prudencia tras la lesión, dijo que confía en Bale "como en todos" aunque en el último duelo ni siquiera calentara (misma situación de James) y alabó el gran momento, que no es nuevo, de Karim Benzema: "Se cuida mucho, tiene ambición, siempre. Le gusta el fútbol, se asocia con todos y bien, de la mejor manera posible. Luego a la gente le interesa que marque, si no marca ya está mal; yo no lo comparto. Nos aporta mucho, si mete gol mucho mejor, pero no me interesa un nueve que mete un gol y no aparece en el partido. Karim tiene las dos cosas".