Zidane enfrenta la polémica: 'Me molesta que se hable de los árbitros'

Luego de la polémica victoria del Real Madrid en condición de visitante sobre la Real Sociedad (1-2), en medio de la euforia por el triunfo, Zinedine Zidane dejó ver su malestar, luego de que se hablara de la actuación de los colegiados y no del desarrollo del encuentro.

"Me gustaría hablar de fútbol, del partido. Del resto no puedo decir nada... Me molesta es que al final sólo se habla de una cosa de los árbitros y parece que no hemos hecho nada en el campo. Lo que dicen no lo vamos a controlar. Nosotros ganamos en el campo y hoy lo hemos hecho. Es una victoria merecida", afirmó el entrenador francés en declaraciones recopiladas por el Diario Marca.

Zidane continuó hablando del tema y aseguró que la victoria como visitante fue merecida: "No he visto las jugadas. Pero hay penalti de Vini y el gol de Karim es legal, según me han dicho. Yo no entro en polémicas porque hay un árbitro que se encarga de eso. Sólo quiero pensar en nuestra victoria merecida", precisó.

Finalmente, el técnico galo habló sobre el triunfo que le dio parcialmente el liderato de La Liga, señalando que aún quedan varios partidos para poder soñar con el título: "No cambia absolutamente nada, tenemos ocho finales y hay que seguir porque esto no se acaba la próxima jornada. Va a ser así hasta el final. Tenemos muchos partidos, jugamos cada tres días y la presión es la misma de siempre. Lo bueno es que estamos todos metidos e implicados", finalizó.