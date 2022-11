Real Madrid y una invitación a un jugador: ¿Con las puertas abiertas?

La relación entre el Real Madrid y Eden Hazard se ha vuelto más tensa últimamente. Pues el jugador belga, aunque no ha sido tenido en cuenta por muchos momentos en el plantel sabe que sí lo hará en la selección de Bélgica cuando los dirigidos por el español Roberto Martínez enfrenten a Canadá, Marruecos y Croacia en Catar. Por eso no debe tener ningún afán el ex Chelsea.

Es curioso ver al Eden Hazard que celebró el título de LaLiga y de la Champions, quien se notaba feliz de ser parte del Real Madrid y mandó un mensaje de revancha para la siguiente temporada. No obstante, durante la actual temporada, no ha sido esa carta utilizada por Carlo Ancelotti que tiene una alineación fija en el ataque con Karim Benzema, Rodrygo y Vinícius Jr. Tanto así que cuando Karim no ha estado por sus lesiones, pone a Rodrygo en lugar del francés y a Federico Valverde por la derecha.



Carlo Ancelotti y el Real Madrid le han demostrado de todas las formas la puerta de atrás a Eden Hazard. Entre LaLiga y la Uefa Champions League, los merengues han disputado 18 encuentros en los cuales Hazard solo ha estado presente en el campo de juego en seis de ellos sumando un gol y asistencia contra el Celtic en la Liga de Campeones.



Y es que, después de ese encuentro ante los escoceses, Eden Hazard ha estado en tres partidos más con dos titularidades y diez minutos contra el Leipzig en Champions. La situación de Eden no es para nada positiva. Su salida del Chelsea con destino al cuadro blanco tuvo que hacerse temporadas pasadas, y a diferencia de lo que se esperaba, desde su llegada ha estado más sentado en el banquillo que en cancha.



Contra el Girona en el Santiago Bernabéu se vio un Real Madrid que dispuso una nómina característica sin muchos cambios. Adelante, Rodrygo, Vinícius Jr y Federico Valverde, mientras Eden Hazard esperaba en el banquillo. Sin embargo, Carlo Ancelotti se encargó de mostrarle aún más la puerta de atrás. En lugar del belga, quien no sumó minutos, ingresaron Marco Asensio y un Mariano Díaz también olvidado en el club.



Eden Hazard debe saber que todo lo que está haciendo el Real Madrid son nada más ni nada menos que invitaciones para que él mismo decida si cree pertinente dar un paso al costado en la ‘Casa Blanca’ o si quiere seguir esperando su momento en el banquillo al respetar todavía el año y medio que le queda de contrato. El club le ha mostrado todas las puertas para su salida, pues el belga nunca ha logrado cuajar desde que llegó en el 2019.



La situación de Eden Hazard recuerda a Gareth Bale o Isco. Una pelea de los jugadores que no estaban sumando minutos, pero no hacían nada para buscar alternativas y salidas. Prefirieron quedarse, relegados a un escenario en donde fueron nada más ni nada menos que suplentes a lo largo de los años. Eden está invitado a salir en el invierno, pero tal parece que el belga tampoco hará mucho por irse. Está en sus manos hacer un buen Mundial e intentar jugarse la última carta para ganarse un lugar en la delantera fija del Real Madrid.