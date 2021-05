Real Madrid sueña con LaLiga: hora y dónde ver en TV duelo vs Sevilla

Eliminado de la Champions League, Real Madrid se aferra al título de la Liga de España, luego de que Atlético de Madrid y Barcelona empataran 0-0 y dejaran las puertas abiertas para que el merengue sueñe con el liderato de la competencia.

Actualmente, el conjunto de Zinedine Zidane es tercero en la competencia con 74 unidades, a tres puntos del líder, Atlético de Madrid, que tiene 77 puntos. Si el equipo blanco le gana al Sevilla, LaLiga tendría un nuevo, teniendo en cuenta que igualaría al colchonero en puntos, pero con la ventaja de tener a favor el ítem de enfrentamientos directos durante la temporada.



No obstante, Real Madrid no tendrá un partido fácil, pues se enfrentará con el Sevilla, el cual es cuarto en la general con 70 unidades y, de salir victorioso, se metería en la pelea por el trofeo de la temporada. ¡Partidazo!



Real Madrid vs Sevilla

Día: domingo 9 de mayo

Hora: 2:00 p.m., hora de Colombia

T.V.: ESPN 2