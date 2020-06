'No sé si en la otra área hubieran levantado el banderín tan rápido'

Mikel Merino, centrocampista de la Real Sociedad, fue crítico con la decisión de los colegiados de anular un tanto que empataba el partido ante el Real Madrid por fuera de juego posicional suyo, al estar en la trayectoria del balón, y afirmó que "en el otra área" no habrían levantado "tan rápido el banderín".

"Que va a decir Courtois pero estoy lejos suyo, con cinco metros de distancia entre él y yo, tiene tiempo de sobra para ver el balón. No ha dudado ni un segundo en levantar el banderín, no sé si en el otro área lo hubiera hecho tan rápido", afirmó en Movistar+.



Pese a la derrota y que la Real Sociedad no ha ganado en las tres jornadas desde el parón, Merino dijo estar "orgulloso por el trabajo y la imagen" que dieron, aunque molestos por el resultado.



"Estamos más enfadados que tristes. La imagen ha sido muy buena, hemos conseguido esas sensaciones de antes del parón de jugar bien pero no podemos estar contentos por el resultado. Cuando no consigues la victoria te vas enfadado pero sobre todo por la forma de perder, esos detalles que han decantado la balanza sin duda alguna", manifestó.