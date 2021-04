¿Era penalti? La jugada que reclama Ronald Koeman y todo Barcelona

Real Madrid se quedó con el clásico del fútbol español, luego de derrotar por 2-1 al Barcelona, en un partido que tuvo como gran protagonista a Karim Benzema y Toni Kroos, quienes, además de anotar los goles del equipo merengue, fueron esenciales para desarrollar la propuesta de Zinedine Zidane.

Sin embargo, pese al buen espectáculo que se brindó en el Alfredo Di Stefano, hubo una jugada específica que desató la polémica, luego de que Martin Braithwaite reclamara un penal a favor tras una posible infracción de Ferland Mendy.



La acción que ocurrió en el minuto 83 no fue considerada como falta por el árbitro central y tampoco fue revisada por el VAR, después de que todo el equipo culé protestara por una sujeción del lateral francés al delantero danés dentro del área.



En rueda de prensa, Ronald Koeman cargó contra las decisiones arbitrales y aseguró que la jugada debió ser sancionada por el juez, tenendo en cuenta que el penalti pudo significar el tanto del empate: "Para mí es clarísimo el penalti. Lo ha visto todo el mundo. No entiendo a un línea que está a diez metros. De la manera en que cae Martin, tiene que ser falta. Puede ser que el árbitro no vea la jugada, pero tenemos un VAR para situaciones como esta. Mejor no hablar más".